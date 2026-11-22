Người tiêu dùng tiếp tục đối chiếu giá bán theo từng cấp chất lượng và địa bàn. Riêng hai loại E10 RON 95-V và E10 RON 95-III trong cùng bảng Vùng 1 chênh nhau 2.000 đồng/lít, cho thấy việc ghi đủ tên sản phẩm là cần thiết khi so sánh chi phí đổ xăng.

Hình minh họa

Bảng giá bán lẻ đang áp dụng

Bảng được công bố có hiệu lực từ 15:00 ngày 19.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Đến thời điểm chốt 04:43 ngày 22.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn trong chuyên mục đã kiểm tra.

Đơn vị: đồng/lít. Cột cuối là thay đổi giá Vùng 1 của kỳ 19.11.2026 so với kỳ 12.11.2026, không phải biến động riêng ngày 22.11.

Vùng 2 áp dụng cho các địa bàn theo danh mục của doanh nghiệp; mức trong thông cáo là giới hạn tối đa, còn giá thực tế do đơn vị thành viên quyết định trong phạm vi được giao. Bảng bán lẻ này không ghép giá bán buôn mazut tính theo đồng/kg.

Dầu quốc tế tăng phiên cuối, cả tuần vẫn giảm

Đơn vị: USD/thùng. Giá chốt phiên thứ Sáu 20.11.2026 theo ngày giao dịch tại thị trường quốc tế; biến động so với phiên 19.11.

Dù hồi phục trong phiên cuối, Brent giảm 3,4% và WTI tháng 12 giảm 5,2% trong tuần. Rủi ro vận chuyển dầu tại Trung Đông hỗ trợ giá, trong khi triển vọng nguồn cung cải thiện tạo sức ép theo chiều ngược lại. Vì thế, một phiên đi lên chưa đủ chứng minh đà giảm tuần đã kết thúc.

Kỳ điều hành tới cần thêm dữ liệu

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm, mốc kế tiếp là ngày 26.11.2026 nếu không có quyết định điều chỉnh thời gian. Hiện chưa có đủ giá thành phẩm bình quân của toàn kỳ mới cùng các yếu tố chi phí để lượng hóa mức thay đổi giá bán lẻ.

Nếu giá thành phẩm và chi phí nhập khẩu tiếp tục hạ, kỳ điều hành tới có thể chịu sức ép giảm. Trường hợp gián đoạn nguồn cung làm mặt bằng giá quốc tế tăng trở lại, dư địa này sẽ thu hẹp. Giá dầu thô trong một phiên chỉ là tín hiệu tham khảo, không thay thế phép tính giá cơ sở của cả kỳ.