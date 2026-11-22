Thị trường dầu mỏ thế giới tạm nghỉ giao dịch trong ngày Chủ nhật, sau một tuần giá dầu chịu sức ép giảm dù phục hồi nhẹ ở phiên cuối cùng.

Tại Việt Nam, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng mức điều chỉnh từ chiều 19/11. Với hai kỳ giảm liên tiếp, xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã xuống còn 18.570 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III ở mức 19.100 đồng/lít.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 21/11/2026: Dầu thế giới biến động nhẹ

Giá xăng dầu hôm nay 21/11/2026 ghi nhận WTI và Brent giảm theo mốc tham chiếu. Trong nước, giá xăng E5 tại Petrolimex vùng 1 còn 18.570 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 22/11/2026: WTI và Brent giữ nguyên mốc cuối tuần

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 22/11, dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 82,40 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 21/11. Dầu Brent cũng giữ nguyên mức 92,49 USD/thùng.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 22/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa phiên giao dịch.

Biên độ được hiển thị trên bảng dữ liệu cũng không thay đổi. Dầu WTI có khoảng giá từ 80,78 đến 84,06 USD/thùng, còn Brent từ 90,08 đến 93,07 USD/thùng.

Đơn vị: USD/thùng.

Việc giá dầu giữ nguyên trong ngày Chủ nhật chủ yếu do thị trường quốc tế đang nghỉ cuối tuần. Các mức giá trên được duy trì từ bảng tham chiếu trước đó, chưa phản ánh giao dịch mới.

Đáng chú ý, phiên giao dịch quốc tế ngày 20/11 ghi nhận dầu Brent chốt ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng, tương đương 0,64%. Trong khi đó, hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 tăng 0,77 USD/thùng, lên 83,98 USD/thùng.

Như vậy, giá thanh toán của cả hai loại dầu đều nhích tăng trong phiên cuối tuần. Những con số này khác mức hiển thị trên bảng tham chiếu do thời điểm và loại giá được theo dõi không giống nhau.

Tính chung cả tuần, Brent giảm gần 4%, còn hợp đồng WTI giao tháng 12 giảm khoảng 5%. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của hai loại dầu tiêu chuẩn.

Áp lực giảm xuất phát một phần từ triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn, trong khi hoạt động xuất khẩu dầu qua những tuyến vận chuyển quan trọng đang phục hồi.

Dù vậy, giá dầu vẫn có những nhịp tăng ngắn khi thị trường đánh giá lại các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng. Những biến động trong tuần tới sẽ cho thấy rõ hơn liệu giá dầu tiếp tục đi xuống hay phục hồi.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 22/11/2026: Xăng E5 còn 18.570 đồng/lít

Tại Việt Nam, giá xăng dầu ngày 22/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 có giá 18.570 đồng/lít, giảm 820 đồng/lít so với kỳ điều chỉnh ngày 12/11. Xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng/lít, xuống còn 19.100 đồng/lít, trong khi E10 RON 95-V cũng giảm 740 đồng/lít, còn 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 22/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Giá dầu diesel và dầu hỏa cũng giảm trong kỳ điều chỉnh mới nhất. Dầu DO 0,001S-V tại vùng 1 giảm 480 đồng/lít, còn 28.140 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II giảm cùng mức, xuống 26.340 đồng/lít.

Dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít, còn 25.850 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Sau hai kỳ giảm liên tiếp vào ngày 12 và 19/11, giá xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống 18.570 đồng/lít.

Với người sử dụng xe máy hoặc ô tô, mức giảm giúp tiết kiệm một phần chi phí đi lại. Một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 hiện có giá 742.800 đồng, thấp hơn 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 19/11.

Đối với hoạt động vận tải, giá dầu diesel giảm cũng giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Chẳng hạn, với 100 lít dầu DO 0,05S-II, số tiền phải trả thấp hơn 48.000 đồng so với kỳ trước.

Giá tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Các đơn vị thành viên Petrolimex quyết định mức bán thực tế ở những khu vực này nhưng không vượt giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/11/2026: Có tiếp tục giảm?

Sau kỳ điều chỉnh ngày 19/11, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh tiếp lúc 15h thứ Năm, ngày 26/11/2026.

Việc giá xăng giảm hai kỳ liên tiếp đang khiến người tiêu dùng quan tâm liệu mặt bằng giá nhiên liệu có tiếp tục đi xuống trong tuần tới.

Tính chung tuần giao dịch vừa qua, dầu WTI và Brent vẫn giảm dù phục hồi nhẹ ở phiên cuối cùng. Diễn biến này có thể tạo thêm yếu tố hỗ trợ xu hướng giảm giá nhiên liệu nếu giá xăng dầu thành phẩm quốc tế tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp.

Tuy nhiên, việc dầu thô giảm trong tuần trước chưa đủ để kết luận giá bán lẻ tại Việt Nam sẽ giảm tiếp vào ngày 26/11.

Giá xăng dầu trong nước còn phụ thuộc vào giá thành phẩm thế giới trong kỳ tính giá mới, biến động tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và việc trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn theo quy định.

Nếu giá thành phẩm quốc tế tiếp tục giảm trong những phiên giao dịch đầu tuần, khả năng giá bán lẻ giảm thêm sẽ được hỗ trợ. Ngược lại, nếu thị trường phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Đặc biệt, giá xăng và dầu diesel không nhất thiết biến động giống nhau do cung cầu của từng mặt hàng có sự khác biệt.

Ở thời điểm ngày 22/11, chưa có đủ dữ liệu của cả kỳ tính giá để đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày 26/11.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ chiều 19/11. Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm thế giới trong những ngày đầu tuần tới sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng điều chỉnh giá bán lẻ trong nước.