Giá xăng dầu hôm nay 22/10: Xăng dầu chiều nay có thể giảm sâu?

Thị trường dầu thế giới sáng 22/10 tiếp tục giằng co khi WTI giảm nhẹ nhưng Brent tăng trở lại. Trong nước, đây là ngày điều hành giá mới và các tín hiệu từ giá thành phẩm đang mở ra khả năng nhóm xăng tiếp tục giảm sau kỳ hạ giá ngày 15/10.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Dầu thế giới giảm nhẹ trước kỳ điều hành 22/10

Giá xăng dầu hôm nay 21/10/2026: WTI quanh 98,16 USD/thùng, Brent trên 109 USD; giá Petrolimex giữ mức từ 15/10, chờ kỳ điều hành chiều 22/10.

Giá dầu thế giới sáng 22/10 diễn biến trái chiều

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 22/10 ở mức 98,07 USD/thùng, giảm 0,09 USD so với mức 98,16 USD/thùng ngày 21/10, tương đương khoảng 0,09%.

Trong khi đó, Brent tăng từ 109,14 USD/thùng lên 109,98 USD/thùng, tăng 0,84 USD, tương đương khoảng 0,77%.

Trong thời điểm cập nhật sáng 22/10, WTI dao động trong khoảng 97,75 - 98,08 USD/thùng, còn Brent từ 109,83 - 110,11 USD/thùng.

Phiên quốc tế ngày 21/10 kết thúc khá ổn định. Brent chốt ở 108,82 USD/thùng, tăng 3 cent, còn WTI giảm 67 cent xuống 97,15 USD/thùng. Thị trường cân bằng giữa tồn kho dầu thô Mỹ giảm hơn dự kiến và kỳ vọng nguồn cung có thể được cải thiện nếu các nỗ lực ngoại giao đạt tiến triển.

Tồn kho dầu thô Mỹ giảm khoảng 3,06 triệu thùng trong tuần gần nhất, nhưng tồn kho sản phẩm chưng cất lại tăng. Đây là một trong những lý do khiến dầu thô chưa hình thành xu hướng tăng rõ rệt dù rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu.

Nhìn chung, mặt bằng giá dầu vẫn cao nhưng đã bớt căng hơn so với thời điểm Brent vọt lên gần 112 USD/thùng trong phiên 20/10.

Giá xăng dầu trong nước sáng 22/10

Trước thời điểm điều hành chiều nay, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex vẫn áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Petrolimex hiện bán thấp hơn 300 đồng/lít hoặc kg so với mức được xác định theo cơ chế điều hành và cho biết chính sách này áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026. Bảng giá hiện hành của doanh nghiệp cũng xác nhận E10 RON95-V Vùng 1 ở 27.520 đồng/lít, E10 RON95-III 26.720 đồng/lít, E5 RON92 26.670 đồng/lít và diesel 0,05S ở 28.800 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành ngày 15/10, giá E5 RON92 theo mức tối đa chung giảm 732 đồng/lít, E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, còn diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít.

Việc Petrolimex chủ động giảm thêm 300 đồng/lít khiến giá thực tế tại hệ thống này thấp hơn mức trần chung trong những ngày qua.

Chiều nay 22/10 giá xăng dầu có thể giảm thế nào?

Kỳ điều hành mới dự kiến diễn ra vào 15h hôm nay, thứ Năm ngày 22/10/2026.

Dù Brent sáng nay tiến sát 110 USD/thùng, tín hiệu từ giá thành phẩm trong cả chu kỳ lại nghiêng về khả năng giảm ở nhóm xăng.

Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu dự báo E10 RON95 có thể giảm quanh 2.000 đồng/lít, còn E5 RON92 giảm khoảng 1.900 đồng/lít. Diesel được dự báo giảm nhẹ khoảng 100 đồng/lít, trong khi dầu mazut có thể tăng trên 1.000 đồng/kg. Đây mới là ước tính trước kỳ điều hành, chưa phải mức giá chính thức.

Nếu mức dự báo trên xảy ra, đây sẽ là kỳ giảm đáng kể thứ hai liên tiếp đối với nhóm xăng. Tuy nhiên, mức điều chỉnh thực tế còn phụ thuộc giá thành phẩm bình quân cuối chu kỳ, tỷ giá, chi phí và phương án sử dụng Quỹ bình ổn.

Việc WTI và Brent đang ở vùng cao nhưng xăng trong nước vẫn có thể giảm không phải là nghịch lý. Giá bán lẻ Việt Nam không được tính trực tiếp từ dầu thô trong ngày điều hành mà dựa nhiều hơn vào bình quân giá thành phẩm xăng dầu của cả chu kỳ.

Chính kỳ ngày 15/10 đã cho thấy điều này: dầu thô tăng mạnh vào cuối chu kỳ nhưng E10 RON95-III vẫn giảm hơn 1.200 đồng/lít do giá thành phẩm bình quân trước đó đi xuống.

Vì vậy, với dữ liệu có trước 6h sáng 22/10, kịch bản đáng chú ý nhất là nhóm xăng có khả năng tiếp tục giảm, trong đó E10 có thể giảm mạnh hơn E5. Tuy nhiên, mức gần 2.000 đồng/lít vẫn cần được coi là dự báo cho đến khi giá chính thức được công bố lúc 15h.