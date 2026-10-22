Giá xăng dầu hôm nay (22-10): Giá dầu thế giới đi ngang

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chốt phiên gần như không thay đổi vào thứ Tư (21-10) khi giới đầu tư cân nhắc tiến triển của các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, trong bối cảnh lượng dầu dự trữ của Mỹ giảm.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 21-10, giá dầu Brent tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên mức 108,82 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 67 cent, tương đương 0,7%, xuống còn 97,15 USD/thùng.

Giá dầu thế giới chốt phiên gần như không thay đổi vào ngày 21-10. Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 21-10, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine do Mỹ làm trung gian, sớm nhất là vào tháng tới. Thông báo được đưa ra sau cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, cho biết: “Các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Nga nhằm tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine gần đây đã làm giảm giá dầu thô, do tiến trình đàm phán dường như đang đạt được những bước tiến, ít nhất là vào thời điểm hiện tại. Nếu Ukraine và Nga đạt được thỏa thuận hòa bình, nguồn cung dầu diesel toàn cầu đang khan hiếm có thể được cải thiện. Tình trạng khan hiếm này là một trong những yếu tố chính thúc đẩy giá dầu tăng trong vài tuần qua”.

Trong một diễn biến khác, ngày 21-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi nói với tờ Financial Times rằng Iran hoàn toàn sẵn sàng tự vệ. Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói với truyền thông nhà nước của nước này rằng Mỹ không thể kỳ vọng Iran đối thoại trong khi vẫn phong tỏa và đe dọa họ.

Dữ liệu của Kpler cho thấy ít nhất 18 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đã được ghi nhận trong hai tuần qua. Trong khi đó, các nhà phân tích của LSEG cảnh báo Iran đang nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu ở những khu vực vượt xa eo biển Hormuz, lan tới vịnh Oman, đe dọa hoạt động bốc xếp dầu thô tại vùng Vịnh và các hoạt động chuyển dầu giữa tàu với tàu phục vụ xuất khẩu trong khu vực.

Ảnh minh họa: Reuters

Tại Saudi Arabia, ngày 19-10, lực lượng Houthi tuyên bố nhận trách nhiệm về các vụ tấn công nhằm vào một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah và các sân bay Riyadh, Abha.

Ngày 21-10, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu thô dự trữ của nước này giảm 3,06 triệu thùng trong tuần trước, xuống còn 412,5 triệu thùng. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 820.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện. Ngược lại, lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi ấm, tăng 1,68 triệu thùng, lên 104,3 triệu thùng. Trước đó, các nhà phân tích dự báo lượng nhiên liệu chưng cất dự trữ này sẽ giảm 1,16 triệu thùng.

Tại Mỹ, ngày 20-10, hai quan chức Bộ Năng lượng cho biết nước này đang phối hợp với các nhà máy lọc dầu trên toàn cầu nhằm tăng sản lượng nhiên liệu, trong bối cảnh tình trạng thiếu dầu diesel đẩy giá lên cao.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22-10 cụ thể như sau:

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu ngày 15-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng; giá dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể: xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, dầu diesel giảm 22 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.