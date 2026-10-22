Giá xăng dầu hôm nay 22.10.2026: Chờ kỳ điều hành 15h chiều nay

Thị trường trong nước đang chờ thông báo của kỳ điều hành tiếp theo. Trên thị trường quốc tế, hai loại dầu chủ chốt chưa đi cùng hướng, cho thấy tâm lý giao dịch vẫn thận trọng trước những thông tin mới về nguồn cung.

Hình minh họa

Giá bán lẻ Petrolimex đang áp dụng

Bảng giá dưới đây có hiệu lực từ 15 giờ ngày 15.10.2026. Đến thời điểm kiểm tra đầu ngày 22.10, Petrolimex chưa công bố quyết định điều chỉnh mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

Trong nhóm xăng, E10 RON 95-V có giá cao nhất, ở mức 27.520 đồng/lít tại Vùng 1 và 28.070 đồng/lít tại Vùng 2. E5 RON 92-II thấp hơn lần lượt 850 đồng và 870 đồng mỗi lít.

Tên sản phẩm được giữ nguyên theo bảng niêm yết. Việc bảng giá còn hiệu lực qua nhiều ngày được hiểu là mức bán lẻ đang áp dụng, không đồng nghĩa thị trường đã được ghi nhận “không đổi” trong ngày 22.10.

WTI giảm nhẹ, Brent nhích lên

Dầu WTI kỳ hạn tháng 12.2026 đã kết thúc phiên ở mức 97,71 USD/thùng, giảm 0,11 USD, tương đương 0,11% theo dữ liệu hiển thị. Trong khi đó, dầu Brent cùng kỳ hạn vẫn đang giao dịch quanh 109,96 USD/thùng và tăng 0,15%.

WTI dao động trong khoảng 96,38-100,40 USD/thùng, còn biên độ đầu phiên của Brent là 109,83-110,11 USD/thùng. Sự phân hóa cho thấy chưa thể dùng một phiên giao dịch đơn lẻ để khẳng định hướng điều chỉnh của giá bán lẻ trong nước.

Chờ thông báo chính thức của kỳ điều hành mới

Kỳ điều hành tiếp theo được thị trường dự kiến diễn ra trong chiều 22.10. Mức tăng, giảm và thời điểm có hiệu lực vẫn cần chờ quyết định chính thức của cơ quan quản lý cùng thông báo bán lẻ của doanh nghiệp.

Petrolimex trước đó cho biết chủ động bán thấp hơn 300 đồng/lít hoặc kg so với mức giá theo cơ chế điều hành và dự kiến duy trì chính sách này ít nhất đến ngày 29.10. Nếu giá cơ sở thay đổi trong kỳ mới, bảng bán lẻ vì vậy còn phụ thuộc cả quyết định điều hành lẫn chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp.

Trên thị trường quốc tế, rủi ro gián đoạn nguồn cung có thể tiếp tục nâng đỡ giá dầu. Chiều ngược lại, tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng hoặc tồn kho tăng sẽ tạo áp lực giảm. Với các yếu tố đang đan xen, khả năng điều chỉnh trong nước chỉ nên được xem xét sau khi có đủ dữ liệu bình quân và chi phí liên quan.