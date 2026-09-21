Giá xăng dầu hôm nay 21/9: Dầu thế giới biến động mạnh đầu tuần

Giá xăng dầu hôm nay 21/9/2026 ghi nhận diễn biến trái chiều theo bộ dữ liệu cập nhật đầu ngày: WTI giảm xuống 95,99 USD/thùng, trong khi Brent tăng nhẹ lên 103,67 USD/thùng.

Tại Việt Nam, giá bán lẻ Petrolimex chưa thay đổi, tiếp tục áp dụng bảng giá từ chiều 17/9 trước kỳ điều hành tiếp theo dự kiến ngày 24/9.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Dầu thế giới nghỉ cuối tuần, trong nước giữ nguyên

Giá xăng dầu hôm nay 20/9/2026: WTI giữ mức 99,53 USD/thùng, Brent 103,19 USD/thùng; giá Petrolimex trong nước chưa thay đổi.

Giá dầu thế giới hôm nay 21/9 biến động trái chiều

Theo bộ dữ liệu cập nhật ngày 21/9/2026, dầu WTI ở mức 95,99 USD/thùng, giảm 3,54 USD so với mức 99,53 USD/thùng ngày 20/9.

Tính theo tỷ lệ, WTI giảm khoảng 3,56%. Biên độ cập nhật trong ngày nằm trong khoảng 95,92–96,98 USD/thùng.

Ngược lại, dầu Brent tăng từ 103,19 USD/thùng lên 103,67 USD/thùng, thêm 0,48 USD, tương đương khoảng 0,47%. Biên độ cập nhật nằm trong khoảng 103,65–104,82 USD/thùng.

Bảng giá dầu thế giới ngày 21/9/2026

Diễn biến này cho thấy hai loại dầu đang phân hóa khá rõ. WTI lùi sâu xuống dưới mốc 100 USD/thùng, trong khi Brent vẫn trụ trên 103 USD/thùng.

Tuy nhiên, thị trường dầu đang thay đổi rất nhanh.

Cập nhật quốc tế mới hơn trong phiên đầu tuần cho thấy WTI đã bật lên khoảng 101,06 USD/thùng, còn Brent tăng lên 104,68 USD/thùng sau các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Riyadh.

Vì vậy, mức 95,99 USD/thùng của WTI trong bảng trên nên được hiểu là dữ liệu tại một thời điểm cập nhật, không phải mức giá cố định cho toàn bộ phiên 21/9.

Căng thẳng Trung Đông lại đẩy rủi ro nguồn cung tăng

Yếu tố địa chính trị tiếp tục chi phối mạnh thị trường dầu.

Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia cuối tuần đã làm gia tăng lo ngại nguồn cung dầu và các tuyến vận chuyển năng lượng có thể tiếp tục bị gián đoạn.

Căng thẳng Mỹ - Iran cũng chưa có dấu hiệu được giải quyết rõ ràng. Những bất đồng về eo biển Hormuz và tình trạng phong tỏa các tuyến vận chuyển quan trọng khiến thị trường tiếp tục phải cộng phần bù rủi ro vào giá dầu.

Ở chiều ngược lại, Saudi Arabia đang tăng nguồn dầu xuất khẩu từ Ras Tanura và thực hiện trung chuyển ngoài khơi Sohar, Oman.

Saudi Aramco dự kiến đưa khoảng 60 triệu thùng dầu ra thị trường trong tháng 9 và tháng 10, tương đương khoảng 1–1,5 triệu thùng/ngày, giúp bù một phần lượng xuất khẩu bị ảnh hưởng tại Yanbu.

Sự giằng co giữa nguồn cung bổ sung và rủi ro địa chính trị có thể khiến giá dầu tiếp tục biến động mạnh trong những ngày tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 21/9/2026

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 21/9 chưa thay đổi so với ngày trước đó.

Petrolimex tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 17/9/2026. Doanh nghiệp xác nhận đây là bảng giá hiện hành cho đến kỳ điều hành tiếp theo.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex ngày 21/9/2026

Đơn vị: đồng/lít

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II hiện có giá 25.130 đồng/lít. E10 RON 95-III ở mức 25.630 đồng/lít và E10 RON 95-V là 26.830 đồng/lít.

Đối với nhóm dầu, DO 0,001S-V đang ở mức 31.740 đồng/lít, DO 0,05S-II có giá 29.940 đồng/lít và dầu hỏa 2-K là 31.470 đồng/lít.

Giá trong nước đang ở mặt bằng cao sau kỳ 17/9

Kỳ điều hành ngày 17/9 ghi nhận giá xăng dầu tăng mạnh.

Bộ Công Thương cho biết bình quân giá thành phẩm RON92 dùng pha chế E5 tăng 10,32%; RON95 dùng pha chế E10 RON95-III tăng 10,64%; diesel 0,05S tăng 13,42% so với kỳ trước.

Sau điều hành, giá tối đa E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít lên 25.139 đồng/lít; E10 RON95-III tăng 1.397 đồng/lít lên 25.636 đồng/lít; diesel 0,05S tăng 1.460 đồng/lít lên 29.945 đồng/lít.

Cơ quan điều hành đã chi Quỹ bình ổn 1.250 đồng/lít đối với xăng sinh học và 2.000 đồng/lít đối với diesel nhằm hạn chế mức tăng thực tế.

Như vậy, giá bán lẻ hiện nay đã ở mức khá cao trước khi bước vào chu kỳ mới.

Giá xăng ngày 24/9 có cơ hội giảm?

Nếu lịch điều hành định kỳ không thay đổi, kỳ giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 24/9/2026.

Ở thời điểm sáng 21/9, thị trường đang phát đi những tín hiệu trái chiều.

Ở chiều tích cực, bộ dữ liệu đầu ngày cho thấy WTI đã giảm mạnh xuống dưới 100 USD/thùng. Saudi Arabia cũng đang tăng nguồn cung thông qua Oman, phần nào làm giảm lo ngại thiếu dầu.

Ở chiều ngược lại, Brent vẫn trên 103 USD/thùng và giá dầu quốc tế đã bật tăng trở lại trong phiên mới sau những cuộc tấn công cuối tuần tại Saudi Arabia.

Hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng vẫn thấp hơn đáng kể so với bình thường. Những bất ổn này khiến khả năng giá thế giới giảm ổn định trong cả chu kỳ chưa rõ ràng.

Dự báo kỳ điều hành ngày 24/9

Ở thời điểm ngày 21/9, chưa đủ cơ sở để khẳng định giá xăng dầu trong nước sẽ tăng hay giảm trong kỳ 24/9.

Nếu WTI quay trở lại dưới 100 USD/thùng, Brent hạ nhiệt và giá thành phẩm xăng dầu quốc tế giảm trong các phiên 21–23/9, khả năng giữ giá hoặc điều chỉnh giảm sẽ rõ hơn.

Ngược lại, nếu các vụ tấn công tại Trung Đông tiếp tục khiến dầu thế giới bật tăng, áp lực lên giá trong nước có thể nhanh chóng quay trở lại.

Đặc biệt, không nên lấy riêng mức WTI 95,99 USD/thùng để kết luận giá trong nước sẽ giảm, bởi mức giá quốc tế đã thay đổi mạnh chỉ trong vài giờ.