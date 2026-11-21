Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng vào cuối phiên giao dịch thứ Sáu khi gia tăng những lo ngại về khả năng các cuộc tấn công trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran có thể tái diễn. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch cũng đẩy mạnh mua dầu thô trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào tuần tới, thời điểm nhiều nhà giao dịch dự kiến sẽ rời khỏi thị trường trong phần lớn thời gian của tuần.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 20-11, giá dầu Brent chốt phiên ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 0,59 USD, tương đương 0,64%. Giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12-2026 kết thúc phiên ở mức 83,98 USD/thùng, tăng 0,77 USD, tương đương 0,93%.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent đang hướng tới mức giảm gần 4%, trong khi giá dầu WTI kỳ hạn tháng 12-2026 dự kiến giảm 5%. Nguyên nhân là kỳ vọng về tình trạng dư cung ngày càng gia tăng khi lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz đã phục hồi về mức xấp xỉ trước xung đột. Đây sẽ là tuần giảm giá thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu chuẩn.

Giá dầu thế giới tăng khi chốt phiên giao dịch ngày 20-11. Ảnh minh họa: Reuters

Ông John Kilduff, đối tác tại Again Capital, nhận định: “Thông tin được bàn luận trên thị trường là lực lượng quân sự Mỹ đang ở trạng thái sẵn sàng cao và có thể hành động bất cứ lúc nào. Hoạt động mua dầu trước kỳ nghỉ lễ chắc chắn cũng góp phần đẩy giá lên, nhưng mức độ tác động không lớn bằng những lo ngại về Iran”.

Ông Aldo Spanjer, chiến lược gia hàng hóa tại BNP Paribas, cho biết rằng trong tuần này, dòng chảy dầu xuất khẩu từ Trung Đông tiếp tục duy trì tương đối cao. Đồng thời, thị trường vẫn đang có quan điểm rằng khi nào các bên còn tiếp tục đàm phán, thì khả năng đạt được một thỏa thuận vẫn còn.

Tuy nhiên, theo ông Aldo Spanjer, những rủi ro địa chính trị có thể một lần nữa đẩy giá dầu tăng cao. Ông Aldo Spanjer nói: “Mức giá hiện tại là hợp lý nếu bạn tin rằng những rủi ro địa chính trị sẽ không quay trở lại. Tôi không thuộc nhóm cho rằng mọi chuyện đã kết thúc… Tôi cho rằng giá dầu có thể tăng trở lại”.

Ngày 20-11, lực lượng Houthi ở Yemen đã cảnh báo người lao động và người dân sống gần các cảng biển của Saudi Arabia trên Biển Đỏ phải sơ tán ngay lập tức, đồng thời yêu cầu các công ty vận tải biển di chuyển tàu khỏi khu vực. Lực lượng này tuyên bố sẽ nhắm mục tiêu vào cảng Jeddah và các cảng khác của Saudi Arabia trên Biển Đỏ nếu liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu tấn công cảng Hodeidah của Yemen. Trước đó, ngày 19-11, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Cũng trong ngày 19-11, theo tuyên bố được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz và “đang bốc cháy”.

Theo các nhà phân tích của UOB Group, những cuộc tấn công ngày càng gia tăng của Iran nhằm vào các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, với tần suất khoảng một vụ mỗi ngày trong tháng 11, vẫn khiến thị trường phải tính thêm một khoản phụ phí rủi ro địa chính trị đáng kể vào giá dầu.

Ảnh minh họa: Reuters

OPEC+ sẽ tiến hành một loạt cuộc họp vào ngày 29-11 để quyết định chính sách sản lượng dầu năm 2027. OPEC+ bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, trong đó có Nga.

Ngày 19-11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết xung đột tại Trung Đông đã gây ra sự gián đoạn lớn nhất từ trước đến nay đối với hoạt động thương mại dầu mỏ và khí đốt toàn cầu. Cuộc xung đột cũng có thể khiến nhu cầu dầu mỏ thế giới giảm hơn 4% vào năm 2035 nếu chính phủ các nước đẩy nhanh các biện pháp điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển đổi sang các loại nhiên liệu khác để ứng phó.

Các nhà phân tích của Saxo nhận định trong một báo cáo rằng: “Những gián đoạn nguồn cung vẫn là một rủi ro, nhưng các mối lo ngại về nhu cầu trong ngắn hạn, liên quan đến sự đảo chiều của dòng vốn đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường tài chính nói chung, đang gây sức ép lên giá dầu”.

Tại Nga, sản lượng dầu thô có thể tiếp tục giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngày càng gia tăng. Hãng tin Reuters đưa tin ngày 18-11 rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều ngày 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19-11-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.