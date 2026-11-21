Giá dầu thế giới khép lại tuần giao dịch với những diễn biến đan xen. Dù phục hồi trong phiên cuối tuần, cả WTI và Brent vẫn giảm khi tính chung năm phiên giao dịch. Tại Việt Nam, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng mức giảm từ chiều 19/11, trong đó nhiều mặt hàng xăng đã xuống dưới 20.000 đồng/lít.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 20/11: Xăng trong nước giảm mạnh, dầu thế giới đảo chiều

Giá xăng dầu hôm nay 20/11/2026 ghi nhận WTI và Brent tăng theo mốc tham chiếu, trong khi Petrolimex vừa giảm giá bán lẻ từ chiều 19/11.

Giá dầu thế giới hôm nay 21/11/2026: WTI và Brent biến động ra sao?

Theo số liệu tham chiếu ngày 21/11, dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 82,40 USD/thùng, thấp hơn 0,76 USD/thùng so với mức 83,16 USD/thùng ngày 20/11. Chênh lệch tương đương khoảng 0,91%.

Dầu Brent cũng giảm nhẹ từ 92,65 USD/thùng xuống 92,49 USD/thùng, tương ứng giảm 0,16 USD/thùng, khoảng 0,17%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 21/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Giá theo mốc tham chiếu được cung cấp, không phải mức thay đổi của giá đóng cửa phiên giao dịch.

Về biên độ, dầu WTI trong dữ liệu ngày 21/11 dao động từ 80,78 đến 84,06 USD/thùng. Trước đó, mức cao nhất và thấp nhất ngày 20/11 lần lượt là 83,90 và 81,69 USD/thùng.

Đối với dầu Brent, biên độ ghi nhận ngày 21/11 nằm trong khoảng 90,08–93,07 USD/thùng, rộng hơn khoảng 91,85–92,77 USD/thùng ngày trước đó.

Đơn vị: USD/thùng.

Do ngày 21/11 là thứ Bảy, các dữ liệu trên phản ánh mốc giá được cập nhật sau phiên giao dịch cuối tuần, chưa phải một phiên giao dịch mới trong ngày.

Đáng chú ý, kết quả giao dịch quốc tế ngày 20/11 lại ghi nhận hai loại dầu chủ chốt tăng giá. Dầu Brent chốt ở mức 92,57 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng, tương đương 0,64%.

Trong khi đó, hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 kết thúc phiên ở mức 83,98 USD/thùng, tăng 0,77 USD/thùng, tương ứng 0,93%.

Như vậy, mặc dù bảng tham chiếu ngày 21/11 cho thấy mức giá thấp hơn so với ngày trước đó, diễn biến giá thanh toán của phiên cuối tuần lại nghiêng về chiều tăng. Sự khác biệt xuất phát từ thời điểm cập nhật và loại báo giá được theo dõi.

Xét trên cả tuần, thị trường dầu mỏ vẫn chịu sức ép giảm. Giá Brent giảm gần 4%, trong khi hợp đồng WTI giao tháng 12 giảm khoảng 5%. Đây là tuần giảm thứ ba liên tiếp của cả hai loại dầu.

Triển vọng nguồn cung dầu thô toàn cầu dồi dào tiếp tục tác động đến thị trường. Hoạt động vận chuyển dầu qua các tuyến hàng hải quan trọng phục hồi cũng góp phần làm dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Tuy nhiên, thị trường vẫn xuất hiện những nhịp tăng ngắn hạn khi nhà đầu tư đánh giá lại nguy cơ gián đoạn vận chuyển năng lượng và nhu cầu mua dầu trước kỳ nghỉ lễ tại Mỹ.

Bước sang tuần giao dịch mới, diễn biến cung cầu và giá nhiên liệu thành phẩm quốc tế sẽ tiếp tục được theo dõi. Đây cũng là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến kỳ điều chỉnh giá xăng dầu sắp tới tại Việt Nam.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 21/11/2026: Xăng E5 còn 18.570 đồng/lít

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu ngày 21/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Trong kỳ điều chỉnh gần nhất, các mặt hàng xăng dầu đều được giảm giá. Xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 820 đồng/lít, xuống còn 18.570 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-V cũng giảm 740 đồng/lít, xuống 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 21/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Giá áp dụng từ 15h ngày 19/11/2026.

Đối với các mặt hàng dầu, mức giảm thấp hơn so với nhóm xăng. Dầu diesel DO 0,001S-V tại vùng 1 giảm 480 đồng/lít, còn 28.140 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II cũng giảm 480 đồng/lít, xuống 26.340 đồng/lít.

Dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít, từ 26.400 đồng/lít xuống còn 25.850 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Như vậy, toàn bộ sáu mặt hàng trong bảng giá Petrolimex vùng 1 đều giảm so với kỳ điều chỉnh ngày 12/11. Trong đó, xăng E5 RON 92-II có mức giảm lớn nhất, 820 đồng/lít.

Tính trong hai kỳ điều chỉnh ngày 12 và 19/11, giá xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít, từ 20.890 đồng/lít xuống còn 18.570 đồng/lít.

Với người sử dụng phương tiện, mức giảm mới giúp tiết kiệm thêm chi phí đi lại. Nếu mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1, số tiền phải trả thấp hơn 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 19/11.

Đối với doanh nghiệp vận tải sử dụng dầu DO 0,05S-II, chi phí mua 100 lít nhiên liệu giảm 48.000 đồng.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Các đơn vị Petrolimex quyết định giá bán thực tế tại những khu vực này nhưng không vượt mức giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/11/2026: Có tiếp tục giảm?

Sau kỳ điều chỉnh ngày 19/11, giá xăng dầu trong nước dự kiến được xem xét điều chỉnh tiếp vào 15h thứ Năm, ngày 26/11/2026.

Diễn biến thị trường dầu thế giới đang tạo ra những tín hiệu khác nhau. Dù giá WTI và Brent phục hồi trong phiên giao dịch cuối tuần, cả hai vẫn giảm khi tính chung cả tuần.

Nếu giá dầu và giá xăng dầu thành phẩm quốc tế tiếp tục chịu sức ép trong những phiên đầu tuần tới, khả năng giá bán lẻ trong nước giảm thêm sẽ có cơ sở hỗ trợ.

Ngược lại, nếu giá thành phẩm phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể tăng trở lại.

Cần lưu ý, giá xăng dầu tại Việt Nam không được điều chỉnh trực tiếp theo mức tăng hoặc giảm của dầu WTI và Brent trong một phiên. Giá thành phẩm thế giới trong kỳ tính giá, tỷ giá và các yếu tố thuế, chi phí, cơ chế bình ổn theo quy định đều ảnh hưởng đến kết quả điều hành.

Giá xăng và dầu diesel cũng có thể biến động khác nhau, bởi điều kiện cung cầu của từng sản phẩm không giống nhau.

Ở thời điểm ngày 21/11, kỳ tính giá mới chưa kết thúc nên chưa đủ dữ liệu để đưa ra mức tăng, giảm cụ thể cho ngày 26/11.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ chiều 19/11. Giá nhiên liệu thành phẩm thế giới trong những ngày 23–25/11 sẽ là thông tin cần theo dõi trước kỳ điều chỉnh tiếp theo.