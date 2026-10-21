Giá xăng dầu hôm nay (21-10): Giá dầu thế giới duy trì ở mức cao

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 20-10, giá dầu Brent giảm 76 cent/thùng, tương đương 0,69%, xuống còn 108,79 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm đạt 111,99 USD/thùng, mức cao nhất trong 5 tháng.

Giá dầu WTI trong hợp đồng giao tháng 11, đáo hạn vào ngày 20-10, chốt phiên giảm 1,87 USD/thùng, tương đương 1,8%, xuống còn 101,79 USD/thùng. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh 110,48 USD/thùng trong phiên. Trong khi đó, hợp đồng dầu WTI giao tháng 12 chốt phiên giảm 72 cent/thùng, xuống còn 97,82 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ khi chốt phiên giao dịch ngày 20-10. Ảnh minh họa: Reuters

Thị trường theo dõi cuộc gặp giữa Tổng thống Iran và người đứng đầu quân đội Pakistan, người đang đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran. Trong khi đó, lực lượng Houthi tiếp tục tấn công các cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia và xuất hiện thêm nhiều thông tin cho biết tàu thuyền tại vùng Vịnh bị tấn công. Những diễn biến này khiến thị trường lo ngại về tình hình an ninh và nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Theo hãng tin Nournews của Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã thảo luận về vai trò trung gian hòa giải và tình hình khu vực trong cuộc gặp với người đứng đầu quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir tại Tehran vào ngày 20-10.

Những nỗ lực làm trung gian hòa giải của Pakistan từng giúp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận hòa bình tạm thời được ký kết vào tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, thỏa thuận nhanh chóng đổ vỡ khi các cuộc giao tranh mới giữa Iran và Mỹ bùng phát chỉ vài tuần sau đó.

Ảnh minh họa: Reuters

Các cuộc đàm phán tại Tehran diễn ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự và sân bay của Saudi Arabia. Tuy nhiên, chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận các tuyên bố này.

Các nhà phân tích của ING nhận định trong một báo cáo công bố ngày 20-10 rằng, giá dầu vẫn ở mức cao do thị trường lo ngại những bất ổn hiện nay có thể gây gián đoạn nguồn cung.

Theo báo cáo mà công ty theo dõi vận tải biển Kpler công bố ngày 19-10, ít nhất 18 tàu được cho là đã bị tấn công trong vòng hai tuần. Các cuộc tấn công tái diễn làm gia tăng lo ngại về sự ổn định trong khu vực, đồng thời cho thấy những rủi ro đối với nguồn cung năng lượng từ Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Điều này khiến giá dầu ở mức trên 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 21-10 cụ thể như sau:

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu ngày 15-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng; giá dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, dầu diesel giảm 22 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.