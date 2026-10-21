Giá xăng dầu hôm nay 21/10: Dầu thế giới giảm nhẹ trước kỳ điều hành 22/10

Chỉ còn một ngày trước kỳ điều hành mới, dầu thô thế giới đang có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi từng tăng lên vùng cao nhất nhiều tháng. Diễn biến này phần nào giảm sức ép lên giá trong nước, nhưng chưa đủ để suy ra mức điều chỉnh cụ thể vào chiều mai.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Dầu thế giới tăng, áp lực giá trong nước còn lớn

Giá xăng dầu hôm nay 20/10/2026: WTI quanh 98,26 USD/thùng, Brent trên 109 USD; giá Petrolimex chưa đổi trước kỳ điều hành chiều 22/10.

Giá dầu thế giới hôm nay 21/10 giảm nhẹ

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 21/10 ở mức 98,16 USD/thùng, giảm 0,10 USD so với mức 98,26 USD/thùng ngày 20/10, tương đương khoảng 0,10%.

Dầu Brent cũng giảm nhẹ từ 109,18 USD/thùng xuống 109,14 USD/thùng, giảm 0,04 USD, tương đương khoảng 0,04%.

Trong thời điểm cập nhật sáng 21/10, WTI dao động trong khoảng 98,05 - 98,34 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 108,91 - 109,19 USD/thùng.

Dữ liệu quốc tế gần nhất cũng cho thấy dầu đã rời khỏi mức cao trong phiên. Reuters ghi nhận Brent ngày 20/10 có lúc lên tới 111,99 USD/thùng nhưng sau đó giảm và đóng cửa ở 108,79 USD/thùng. Hợp đồng WTI tháng 12, hiện được giao dịch tích cực hơn, chốt quanh 97,82 USD/thùng.

Việc giá dầu hạ nhiệt diễn ra khi thị trường đánh giá lại triển vọng nguồn cung, trong đó có khả năng nhiên liệu từ Nga tăng trở lại và các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, các rủi ro liên quan đến vận chuyển và nguồn cung dầu tại khu vực này vẫn khiến thị trường khó giảm sâu.

IEA cũng cho biết việc đưa khoảng 20 triệu thùng diesel từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường sẽ phụ thuộc quyết định của từng quốc gia thành viên. Nguồn dự trữ bổ sung có thể góp phần giảm căng thẳng trên thị trường nhiên liệu nếu được giải phóng đúng thời điểm.

Như vậy, so với thời điểm Brent tiến sát hoặc vượt 110 USD/thùng cuối tuần trước, áp lực từ dầu thô hiện đã dịu hơn nhưng mặt bằng giá vẫn cao.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 21/10

Trong nước, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex ngày 21/10 tiếp tục áp dụng theo bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Tại kỳ điều hành ngày 15/10, Bộ Công Thương công bố giá E5 RON92 không cao hơn 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít; E10 RON95-III không cao hơn 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít; dầu diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít còn tối đa 29.106 đồng/lít.

Nguyên nhân chính là giá thành phẩm xăng bình quân của chu kỳ trước giảm khá mạnh. RON92 dùng pha E5 giảm 3,44% xuống 142,594 USD/thùng, còn RON95 dùng pha E10 giảm 5,39% xuống 145,710 USD/thùng. Trong khi đó, diesel 0,05S tăng 1,11%.

So với bảng giá Petrolimex ngày 8/10, giá tại Vùng 1 hiện thấp hơn 1.530 đồng/lít đối với E10 RON95-V và E10 RON95-III; E5 RON92 giảm 1.030 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 320 đồng/lít.

Mức bán tại Petrolimex còn thấp hơn khoảng 300 đồng/lít so với giá tối đa theo kỳ điều hành ngày 15/10, nên người tiêu dùng tại hệ thống này đang được hưởng mức giảm sâu hơn so với giá trần chung.

Dự báo giá xăng dầu chiều 22/10

Kỳ điều hành mới dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 22/10/2026.

So với cuối tuần trước, tín hiệu thị trường trước giờ điều hành đã bớt căng thẳng. Brent từ vùng gần 110 - 112 USD/thùng đã lùi về khoảng 109 USD, còn hợp đồng WTI tháng 12 đang giao dịch quanh 98 USD/thùng.

Điều này làm giảm khả năng xuất hiện một kỳ tăng giá mạnh chỉ dựa trên diễn biến dầu thô.

Tuy nhiên, giá xăng dầu bán lẻ tại Việt Nam không được tính trực tiếp từ WTI hay Brent. Yếu tố quyết định vẫn là bình quân giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel trong toàn bộ chu kỳ từ sau ngày 15/10 đến trước kỳ công bố mới.

Với dữ liệu hiện có sáng 21/10, cán cân dự báo đang chuyển theo hướng thuận lợi hơn so với cuối tuần. Nếu giá thành phẩm xăng dầu trong hai phiên cuối chu kỳ cũng hạ tương ứng, giá xăng ngày 22/10 có khả năng ổn định hoặc giảm hơn là tăng mạnh.

Dù vậy, chưa nên đưa ra mức giảm cụ thể khi chưa có dữ liệu thành phẩm chính thức cho toàn chu kỳ.

Một yếu tố hỗ trợ là việc nguồn cung dầu và sản phẩm lọc dầu đang được bổ sung thông qua các kho dự trữ và khả năng xuất khẩu nhiên liệu tăng trở lại. Ở chiều ngược lại, căng thẳng tại Trung Đông vẫn có thể khiến thị trường đảo chiều nhanh.

Do đó, nhận định phù hợp trước kỳ điều hành là áp lực tăng đã giảm đáng kể so với cuối tuần, khả năng tăng mạnh không còn là kịch bản nổi bật. Xu hướng chính thức vẫn phải chờ dữ liệu giá thành phẩm và quyết định điều hành lúc 15h ngày 22/10.