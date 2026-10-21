Giá xăng dầu hôm nay 21.10.2026: Dầu thế giới cùng giảm gần 3%

Giá bán lẻ trong nước chưa có bảng điều chỉnh mới sau ngày 15.10. Trên thị trường quốc tế, cả WTI và Brent đều lùi mạnh khi hoạt động chốt lời và những tín hiệu ngoại giao phần nào làm dịu lo ngại về nguồn cung.

Hình minh họa

Giá xăng dầu Petrolimex đang áp dụng

Tại Vùng 1, E10 RON 95-III được bán với giá 26.720 đồng/lít, còn E5 RON 92-II ở mức 26.670 đồng/lít. Giá giữa Vùng 1 và Vùng 2 chênh từ 530 đến 610 đồng/lít, tùy từng mặt hàng.

Bảng giá có hiệu lực từ 15 giờ ngày 15.10.2026. Cùng thời điểm, hệ thống phân phối này áp dụng mức bán thấp hơn 300 đồng/lít so với giá được xác định theo cơ chế điều hành. Chính sách giảm 300 đồng được thông báo duy trì tối thiểu đến ngày 29.10, nhưng mức giá bán cụ thể vẫn có thể thay đổi khi có quyết định điều hành mới.

WTI và Brent cùng giảm gần 3%

Trái với sự ổn định của bảng bán lẻ trong nước, thị trường dầu quốc tế đang có một phiên điều chỉnh đáng kể. Hợp đồng WTI tháng 12.2026 giảm 3,01%, còn Brent cùng kỳ hạn mất 2,88%.

Đây là giá đang giao dịch, không phải giá đóng cửa. Dầu giảm sau khi chạm vùng cao trong phiên, trong bối cảnh thị trường đánh giá lại rủi ro nguồn cung và những diễn biến ngoại giao mới tại Trung Đông.

Dù vậy, khoảng cách hơn 10 USD/thùng giữa Brent và WTI cho thấy thị trường ngoài Mỹ vẫn chịu mức bù rủi ro tương đối lớn. Những thông tin liên quan đến vận tải biển, nguồn cung Trung Đông và xuất khẩu nhiên liệu của Nga có thể tiếp tục khiến giá biến động nhanh.

Chưa đủ cơ sở khẳng định giá trong nước sẽ giảm

Việc WTI và Brent cùng đi xuống tạo thêm yếu tố giảm cho giá thành phẩm nhập khẩu, nhưng một phiên giao dịch chưa đủ để xác định mức điều chỉnh bán lẻ trong nước. Giá cơ sở còn phụ thuộc bình quân nhiều ngày, tỷ giá, thuế, chi phí kinh doanh và diễn biến của từng mặt hàng thành phẩm.

Nếu dầu thế giới duy trì đà giảm trong các phiên kế tiếp, áp lực tăng giá trong nước có thể dịu bớt. Ngược lại, bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung mới nào tại Trung Đông cũng có thể nhanh chóng đảo chiều thị trường. Người tiêu dùng cần chờ thông báo chính thức của kỳ điều hành tiếp theo.