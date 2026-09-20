Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Tiếp tục đi xuống

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh Trung Quốc đề nghị Iran kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Saudi Arabia, góp phần làm giảm mức độ lo ngại của giới đầu tư.

Saudi Aramco đã bán khoảng 60 triệu thùng dầu thô từ cảng Ras Tanura để vận chuyển trong tháng 9 và tháng 10. Một phần lượng dầu này được trung chuyển ngoài khơi cảng Sohar của Oman.

Khối lượng dầu trên tương đương khoảng 1-1,5 triệu thùng/ngày, góp phần bù đắp một phần nguồn cung thiếu hụt tại cảng Yanbu sau sự cố trên tuyến đường ống Đông-Tây.

Giá dầu hôm nay tiếp tục đi xuống. (Ảnh: Reuters).

Bên cạnh đó, thông tin Saudi Arabia có thể khôi phục khoảng một nửa công suất đường ống Đông-Tây trong thời gian tới cũng giúp giảm phần bù rủi ro trong giá dầu.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường những tháng tới vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ được Reuters công bố ngày 18/9 cho thấy chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 17/9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 16 tàu trong 10 ngày trước đó. Việc tuyến đường biển chiến lược này tiếp tục bị hạn chế khiến thị trường vẫn phải đối mặt với nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.

Các chuyên gia nhận định, nếu lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz có sự cải thiện bền vững, các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục.

Bên cạnh đó, tồn kho các sản phẩm dầu tại Mỹ, Singapore và châu Âu tăng, trong khi xuất khẩu nhiên liệu của Trung Quốc cũng gia tăng.

Hoạt động chốt lời trước cuối tuần có thể tiếp tục gây áp lực lên giá dầu. Tuy nhiên, các yếu tố cơ bản hiện tại chưa cho thấy giá dầu Brent sẽ giảm kéo dài xuống dưới 100 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành thường kỳ ngày 17/9, giá các loại xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 1.395 đồng/lít, không cao hơn 25.139 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95 tăng 1.397 đồng/lít, không cao hơn 25.636 đồng/lít.

Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng. Giá dầu diesel tăng 1.460 đồng/lít, không cao hơn 29.945 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 1.039 đồng/kg, không cao hơn 19.196 đồng/kg.