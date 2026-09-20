Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới tăng 1%, sau các cuộc tấn công mới của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia cùng các cuộc tấn công tàu hàng tại vùng Vịnh làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Diễn biến tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chính tác động đến thị trường năng lượng. Lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn đã phát động cuộc tấn công mới nhằm vào Saudi Arabia. Trong khi đó, các quốc gia Vùng Vịnh đã hoãn cuộc họp dự kiến với Iran, làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể tiếp tục lan rộng và ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng dầu mỏ.

Giá dầu tiếp tục tăng khoảng 3 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Ba (15-9), sau khi hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng Yanbu, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Saudi Arabia trên Biển Đỏ tạm thời ngừng hoạt động làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung kéo dài.

Theo các nguồn tin trong ngành được Reuters dẫn, trước đó, Riyadh đã hủy một số lô hàng tới châu Âu dự kiến giao trong tháng 9.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch Công ty Lipow Oil Associates, nhận định: “Việc Saudi Arabia hủy một số lô hàng tới châu Âu đã thúc đẩy các nhà máy lọc dầu tại khu vực này tìm kiếm nguồn cung thay thế từ Mỹ, qua đó giúp giá dầu WTI tăng mạnh hơn đáng kể so với dầu Brent”.

Giá xăng dầu hôm nay (20-9): Giá dầu thế giới trong tuần liên tục đổi chiều. Ảnh minh họa: Getty

Bước sang phiên giao dịch thứ Tư (16-9), giá dầu thế giới quay đầu giảm, sau thông tin Saudi Arabia chào bán thêm các lô dầu thô thông qua Oman giúp hạ nhiệt những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, Saudi Arabia đang chào bán thêm các lô dầu thô cho các nhà máy lọc dầu ở châu Á thông qua hoạt động chuyển dầu từ tàu này sang tàu khác tại cảng Sohar của Oman, nhằm giảm bớt phần nào tác động sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái làm hư hại đường ống dẫn dầu tuyến Đông - Tây của nước này ra Biển Đỏ.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS nhận định: “Thông tin về việc Saudi Arabia xuất khẩu hàng hóa từ vùng Vịnh cho thấy những lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung nghiêm trọng hơn có thể đang giảm bớt”.

Giá dầu thế giới tiếp tục giảm trong phiên giao dịch thứ Năm (17-9), nhưng vẫn duy trì trên mốc 100 USD/thùng, sau thông tin Saudi Arabia cung cấp thêm các lô dầu thô qua Oman, nhằm xoa dịu lo ngại thiếu hụt nguồn cung.

Ông Christopher Tahir, chiến lược gia thị trường cấp cao tại Exness nhận định: “Giá dầu tiếp tục giảm làm dịu bớt những lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông”.

Tuy nhiên, thị trường vật chất cho thấy nguồn cung đang khan hiếm, hạn chế khả năng giảm giá hơn nữa. Lưu lượng tàu chở dầu qua eo biển Hormuz tiếp tục giảm, trong khi căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen khiến hoạt động vận tải Biển Đỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng khu vực có nguy cơ bị gián đoạn trở lại, ông Christopher Tahir cho biết thêm.

Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần, khi Trung Quốc đề nghị Iran kiềm chế các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ Saudi Arabia đã góp phần làm giảm mức độ lo ngại của giới đầu tư.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường những tháng tới vẫn chưa rõ ràng. Dữ liệu theo dõi tàu sơ bộ được Reuters công bố ngày 18-9, chỉ có 4 tàu chở hàng hóa đi qua eo biển Hormuz trong ngày 17-9, thấp hơn nhiều so với mức trung bình khoảng 16 tàu trong 10 ngày trước đó. Việc tuyến đường biển chiến lược này tiếp tục bị hạn chế khiến thị trường vẫn phải đối mặt với nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn.

Bà Priyanka Sachdeva, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova, nhận định: “Nếu lưu lượng giao thông qua eo biển Hormuz có sự cải thiện bền vững, các chi phí bù đắp rủi ro địa chính trị sẽ tiếp tục”.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-9 cụ thể như sau:

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 17-9, giá xăng dầu tiếp tục tăng, xăng E10 vượt 25.600 đồng/lít.

Ở kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước), nhưng trích chi 1.250 đồng/lít với xăng sinh học; 2.000 đồng/lít với dầu diesel, 1.250 đồng/kg với dầu mazut.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.