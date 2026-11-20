Giá dầu thế giới có dấu hiệu nhích lên trong bảng cập nhật sáng 20/11, sau những phiên biến động mạnh. Ở thị trường trong nước, người tiêu dùng bắt đầu ngày mới với mức giá xăng dầu thấp hơn so với tuần trước. Xăng E5 RON 92-II tại Petrolimex vùng 1 giảm xuống còn 18.570 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III được niêm yết ở mức 19.100 đồng/lít.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 19/11: Dầu thế giới giảm mạnh, giá xăng chiều nay ra sao?

Giá xăng dầu hôm nay 19/11/2026 ghi nhận WTI và Brent giảm mạnh. Trong nước, giá bán lẻ chưa đổi, chờ kỳ điều chỉnh lúc 15h chiều nay.

Giá dầu thế giới hôm nay 20/11/2026: WTI và Brent nhích tăng

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 20/11, dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 83,16 USD/thùng, tăng 1,27 USD/thùng so với mốc 81,89 USD/thùng của ngày 19/11. Mức chênh lệch tương đương khoảng 1,55%.

Dầu Brent cũng tăng từ 91,41 USD/thùng lên 92,65 USD/thùng, tương ứng tăng 1,24 USD/thùng, khoảng 1,36%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 20/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo hai mốc tham chiếu được cung cấp, không phải giá đóng cửa phiên giao dịch.

Giá dầu WTI trong ngày 20/11 được ghi nhận dao động từ 81,69 đến 83,90 USD/thùng. Trước đó, biên độ của ngày 19/11 nằm trong khoảng 81,22–84,69 USD/thùng.

Đối với Brent, biên độ tham chiếu ngày 20/11 là 91,85–92,77 USD/thùng, so với khoảng 91,36–91,43 USD/thùng ở mốc trước đó.

Bảng so sánh biên độ giá dầu:

Đơn vị: USD/thùng. Biên độ ngày 20/11 phản ánh dữ liệu tại thời điểm cập nhật, chưa phải biên độ của cả ngày.

Dù hai mốc tham chiếu cho thấy giá dầu tăng, kết quả giao dịch chính thức trên thị trường quốc tế lại có mức biến động thấp hơn.

Trong phiên ngày 19/11 theo giờ Mỹ, dầu Brent chốt ở mức 91,98 USD/thùng, tăng 0,03 USD/thùng. Dầu WTI giảm nhẹ 0,05 USD/thùng, xuống còn 83,21 USD/thùng. Như vậy, xét theo giá thanh toán, cả hai loại dầu gần như đi ngang trong phiên vừa qua.

Thị trường dầu mỏ hiện chịu tác động từ những tín hiệu cung cầu trái chiều. Lượng tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng và triển vọng nguồn cung toàn cầu dồi dào hơn đang gây sức ép lên giá. Trong khi đó, các rủi ro đối với hoạt động vận chuyển dầu có thể khiến thị trường xuất hiện những đợt tăng giá ngắn hạn.

Báo cáo gần đây của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cũng cho thấy triển vọng dư cung dầu thô vẫn là yếu tố cần theo dõi trong những tháng cuối năm.

Với diễn biến này, chưa có đủ cơ sở để khẳng định giá dầu thế giới đã hình thành xu hướng tăng mới. Những phiên giao dịch tiếp theo sẽ cho thấy rõ hơn liệu thị trường tiếp tục phục hồi hay quay lại trạng thái giảm giá.

Đối với Việt Nam, giá dầu thô là một trong những chỉ báo đáng chú ý, nhưng giá bán lẻ xăng dầu còn phụ thuộc vào giá thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá và các yếu tố điều hành trong nước.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 20/11/2026: Petrolimex đồng loạt giảm giá

Tại Việt Nam, giá xăng dầu ngày 20/11 áp dụng mức mới được Petrolimex công bố từ 15h ngày 19/11/2026.

Theo bảng giá mới, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 giảm 820 đồng/lít, từ 19.390 đồng/lít xuống 18.570 đồng/lít.

Xăng E10 RON 95-III giảm 740 đồng/lít, còn 19.100 đồng/lít. Cùng mức giảm 740 đồng/lít, xăng E10 RON 95-V được niêm yết ở mức 21.100 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 20/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 19/11/2026.

Không riêng các mặt hàng xăng, giá dầu diesel và dầu hỏa cũng được điều chỉnh giảm.

Trong đó, dầu DO 0,001S-V tại vùng 1 giảm 480 đồng/lít, xuống 28.140 đồng/lít. Dầu DO 0,05S-II giảm cùng mức 480 đồng/lít, còn 26.340 đồng/lít.

Dầu hỏa 2-K giảm 550 đồng/lít, từ 26.400 đồng/lít xuống 25.850 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Như vậy, toàn bộ sáu mặt hàng trong bảng giá Petrolimex vùng 1 đều giảm so với kỳ trước, với mức giảm từ 480 đến 820 đồng/lít. Xăng E5 RON 92-II có mức giảm lớn nhất trong nhóm được thống kê.

Tính theo một lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II, người tiêu dùng tại vùng 1 tiết kiệm được 32.800 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 19/11.

Với các doanh nghiệp vận tải sử dụng dầu DO 0,05S-II, mỗi 100 lít nhiên liệu mua tại vùng 1 có chi phí thấp hơn 48.000 đồng.

Đây là đợt giảm giá tiếp theo sau kỳ điều chỉnh ngày 12/11. Riêng xăng E5 RON 92-II đã giảm tổng cộng 2.320 đồng/lít tại Petrolimex vùng 1 qua hai lần điều chỉnh, từ mức 20.890 đồng/lít ngày 5/11 xuống còn 18.570 đồng/lít hiện nay.

Theo thông tin điều hành ngày 19/11 của Bộ Công Thương, giá xăng dầu thành phẩm thế giới bình quân trong kỳ tính giá vừa qua giảm là chủ yếu. Xăng RON 92 dùng pha chế E5 giảm 3,07%, xăng RON 95 dùng pha chế E10 giảm 2,65%, còn dầu diesel 0,05S giảm 2,33%.

Diễn biến này là một trong những căn cứ để cơ quan quản lý công bố mặt bằng giá mới.

Đối với vùng 2, giá bán cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Petrolimex cho phép các đơn vị thành viên quyết định mức giá thực tế tại những khu vực này nhưng không vượt mức giá vùng 2 đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 26/11/2026: Có thể giảm tiếp?

Sau đợt điều chỉnh ngày 19/11, kỳ điều hành định kỳ tiếp theo dự kiến diễn ra lúc 15h thứ Năm, ngày 26/11/2026.

Việc giá xăng dầu trong nước giảm hai kỳ liên tiếp đang khiến người tiêu dùng quan tâm đến khả năng giá nhiên liệu tiếp tục đi xuống trong tuần tới.

Tuy nhiên, dữ liệu hiện có chưa đủ để đưa ra dự báo cụ thể.

Thị trường dầu thô quốc tế đang có những biến động đan xen. Trong khi triển vọng nguồn cung dồi dào tạo áp lực giảm giá, những thay đổi về hoạt động vận chuyển và nhu cầu nhiên liệu vẫn có thể khiến giá dầu tăng trở lại.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục giảm trong kỳ tính giá mới, giá bán lẻ tại Việt Nam có thêm khả năng được điều chỉnh giảm. Ngược lại, nếu giá thành phẩm phục hồi, đà giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng chịu áp lực tăng.

Ngoài diễn biến giá thế giới, kết quả điều hành còn phụ thuộc vào tỷ giá, chính sách thuế, các khoản chi phí liên quan và cơ chế trích lập, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định.

Cũng cần lưu ý rằng giá xăng và dầu diesel không nhất thiết biến động cùng chiều, bởi cung cầu của từng mặt hàng có sự khác biệt.

Ở thời điểm sáng 20/11, kỳ tính giá mới vừa bắt đầu, vì vậy chưa có đủ dữ liệu để xác định mức tăng hoặc giảm trong ngày 26/11.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ chiều 19/11. Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm thế giới trong những ngày tới sẽ là căn cứ quan trọng để đánh giá khả năng điều chỉnh giá trong tuần sau.