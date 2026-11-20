Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay diễn biến trái chiều do những lo ngại về an ninh nguồn cung và triển vọng dư cung trên thị trường.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran, các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và xung đột Nga - Ukraine tiếp tục làm dấy lên lo ngại về an ninh nguồn cung năng lượng.

Ở chiều ngược lại, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường dầu mỏ có thể dư cung trong quý IV năm nay do hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh. Triển vọng nguồn cung gia tăng tạo áp lực giảm lên giá dầu thô và các sản phẩm xăng dầu thành phẩm.

Theo các chuyên gia, căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố chi phối tâm lý thị trường năng lượng. Ngày 17/11, máy bay không người lái của Iran tấn công một hệ thống radar quân sự của Mỹ tại Bahrain. Cùng thời điểm, thủy thủ đoàn của một con tàu đi qua eo biển Hormuz vẫn mất tích sau khi con tàu bị trúng đạn hai lần.

Giá dầu thế giới hôm nay diễn biến trái chiều. (Ảnh minh họa: iStock).

Quân đội Mỹ cũng tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran, trong đó có một địa điểm phóng tên lửa trên đảo Qeshm. Động thái này được thực hiện nhằm đáp trả việc Iran nhắm mục tiêu vào nhân viên và tài sản của Mỹ.

Cũng trong ngày 17/11, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ đang nghiêm túc xem xét khả năng Iran lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công bằng loại vũ khí được gọi là “bom bẩn” nhằm vào Washington.

Tuy nhiên, triển vọng thị trường dầu mỏ dư cung đã phần nào hạn chế đà tăng của giá dầu. Thị trường được dự báo sẽ khó chứng kiến những biến động mạnh như trước.

Về cung cầu, dữ liệu hàng tuần về tồn kho dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Mỹ do Viện Dầu khí Mỹ (API) công bố được thị trường chờ đợi, trước khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đưa ra số liệu chính thức.

Theo khảo sát của Reuters, dự trữ dầu thô của Mỹ được dự báo giảm. Trước đó, số liệu của Bộ Năng lượng Mỹ công bố tuần trước cho thấy lượng dầu trong kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) giảm xuống còn 276,4 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ tháng 8/1982.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 19/11, giá xăng dầu cùng giảm lần thứ tư liên tiếp, riêng với giá xăng, đây là lần giảm thứ năm liên tiếp từ đầu tháng 11 đến nay.

Biến động giá xăng dầu trong nước kể từ cuối năm 2025 đến nay. (Nguồn Bộ Công Thương).

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 823 đồng/lít, không cao hơn 18.576 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 745 đồng/lít, không cao hơn 19.100 đồng/lít. Dầu diesel giảm 475 đồng/lít, không cao hơn 26.347 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.071 đồng/kg, không cao hơn 18.671 đồng/kg.