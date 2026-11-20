Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới gần như không thay đổi trong phiên giao dịch thứ Năm, khi những thông tin về tình trạng gián đoạn hoạt động của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã phần nào bù đắp áp lực giảm giá do lượng dầu dự trữ của Mỹ tăng và triển vọng dư cung dầu trên toàn cầu.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 19-11, giá dầu Brent tăng 3 cent, tương đương 0,03%, lên mức 91,98 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 5 cent, tương đương 0,06%, xuống còn 83,21 USD/thùng.

Giá dầu thế giới gần như không thay đổi khi chốt phiên giao dịch ngày 19-11. Ảnh minh họa: Reuters

Theo hãng thông tấn nhà nước SPA, Cơ quan Phòng vệ Dân sự Saudi Arabia cho biết vào thứ Năm rằng lực lượng Houthi đã phóng tên lửa nhằm vào thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Cuộc tấn công đã gây hư hại một số tầng của tòa nhà chọc trời cao nhất Riyadh, nơi đặt trụ sở của Quỹ đầu tư công Saudi Arabia (PIF), cùng một số tòa nhà lân cận. Tuy nhiên, không có thương vong nào được ghi nhận.

“Việc các cuộc tấn công của Iran gia tăng đang gây sức ép lên hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông, đúng vào thời điểm Trung Quốc đẩy mạnh nhập khẩu dầu thô. Điều này làm giảm lượng dầu đang được vận chuyển trên biển và khiến thị trường dầu mỏ trở nên thắt chặt hơn”, ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của ngân hàng UBS, nhận định.

Ngày 19-11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, tổng lượng nguồn cung dầu và khí đốt từ khu vực vùng Vịnh bị mất đi do xung đột tại Trung Đông hiện đã lên tới 2,8 tỷ thùng dầu và 60 tỷ mét khối khí đốt.

Theo cơ quan này, nhu cầu dầu thế giới vào năm 2035 có thể thấp hơn 4% so với dự báo theo các định hướng chính sách hiện nay nếu các nước đẩy nhanh điện khí hóa, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và chuyển sang các nguồn nhiên liệu thay thế.

Sản lượng dầu thô của Nga có thể tiếp tục sụt giảm khi các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu và cơ sở hạ tầng xuất khẩu của nước này ngày càng gia tăng. Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin trong ngành vào ngày 18-11 cho biết, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã khiến tổng công suất chế biến dầu thô của các nhà máy lọc dầu Nga giảm 45% kể từ cuối tháng 10.

Trong một diễn biến khác, ngày 19-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẽ đáp trả mạnh mẽ sau khi Ukraine tấn công cây cầu nối Nga với bán đảo Crimea lần thứ ba trong tuần này. Ông cũng cho biết Nga sẽ không tiếp tục xem xét khả năng tạm ngừng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng và hoạt động vận tải biển.

Ảnh minh họa: Reuters

Bất chấp những rủi ro địa chính trị, các dấu hiệu cho thấy nguồn cung dầu dồi dào cùng cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tạo sức ép lên thị trường.

Tại cuộc gặp ba bên chưa từng có tiền lệ vào thứ Năm, ba nhà lãnh đạo đã nhất trí đưa ra một “tuyên bố hòa bình” mang tính biểu tượng. Họ tái khẳng định rằng không bao giờ được phép xảy ra chiến tranh hạt nhân, đồng thời cam kết tăng cường cung ứng các sản phẩm nhiên liệu cho tất cả các quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cả ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì dòng chảy dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Ở một diễn biến khác, báo cáo của Tổ chức sáng kiến dữ liệu chung về dầu mỏ (JODI) tiếp tục củng cố những lo ngại về tình trạng dư cung sau khi cho biết xuất khẩu dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9 tăng gần 21% so với tháng 8, lên mức 5,38 triệu thùng/ngày. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 2.

Trước đó, ngày 18-11, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết lượng dầu tồn kho của nước này tăng mạnh hơn dự kiến.

Ngoài ra, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington đang cân nhắc tăng cường xuất khẩu dầu diesel và dầu mỏ sang châu Âu. Kể từ khi xung đột Mỹ - Iran bùng phát, Mỹ đã trở thành nhà cung cấp hàng đầu cho thị trường này.

“Thị trường dầu mỏ hiện chịu tác động từ hai yếu tố trái chiều: Nguồn cung ngày càng dồi dào, trong khi nguy cơ gián đoạn do xung đột vẫn tiếp diễn. Trong bối cảnh đó, thị trường vẫn thiếu đi sự ổn định cần thiết”, ông Tim Snyder, chuyên gia kinh tế trưởng tại Matador Economics, nhận định.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 19-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính; trong đó trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) với xăng sinh học là 200 đồng/lít và dầu mazut là 800 đồng/kg.

Kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo Quyết định số 3081/QĐ-BCT ngày 19-11-2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, thực hiện điều hành giá xăng dầu trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.