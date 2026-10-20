Giá xăng dầu hôm nay (20-10): Giá dầu Brent giảm nhẹ

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch thứ Hai, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công một trại huấn luyện quân sự ở Yemen và tiếp tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 19-10, giá dầu Brent giảm 31 cent, tương đương 0,3%, xuống còn 109,55 USD/thùng. Trong phiên, giá dầu Brent đã có lúc giảm hơn 3 USD khi các nhà đầu tư chốt lời sau đợt tăng mạnh tuần trước.

Trong khi đó, giá dầu WTI tăng 2,25 USD, tương đương 2,2%, lên mức 103,66 USD/thùng. Đây là mức giá chốt phiên cao nhất kể từ ngày 15-9. Tuy nhiên, lượng giao dịch hợp đồng dầu WTI tương đối thấp do hợp đồng kỳ hạn tháng gần nhất sắp đáo hạn vào ngày 20-10.

Giá dầu thế giới diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 19-10. Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 19-10, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào những cơ sở năng lượng, cơ sở quân sự và sân bay của Saudi Arabia, trong đó có một cơ sở của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha. Chính quyền Saudi Arabia chưa xác nhận các tuyên bố này.

Trong một diễn biến khác, theo truyền thông Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, một tàu chở dầu đã bốc cháy và phát nổ sau khi va phải thủy lôi tại khu vực phía nam eo biển Hormuz vào ngày 18-10.

Công ty phân tích dữ liệu Kpler cho biết lưu lượng dầu thô vận chuyển qua khu vực eo biển Hormuz trong tuần trước giảm xuống mức trung bình 8,5 triệu thùng/ngày trong 7 ngày, từ mức hơn 20 triệu thùng/ngày của tuần trước đó, do các mối đe dọa gia tăng đối với hoạt động vận tải biển thương mại. Kpler cho biết, có ít nhất 10 vụ việc liên quan đến các tàu thương mại đã được xác nhận trong tuần trước.

Ông Bjarne Schieldrop, chuyên gia phân tích tại ngân hàng SEB, dự báo đà tăng lưu lượng xuất khẩu dầu qua eo biển Hormuz có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, do Iran có khả năng gia tăng các cuộc tấn công trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11.

Ai Cập tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Saudi Arabia đối phó với lực lượng Houthi. Tuy nhiên, Quốc hội Ai Cập đã lùi thời điểm bỏ phiếu thông qua nghị quyết cho phép lực lượng vũ trang nước này hỗ trợ Saudi Arabia khi được yêu cầu sang ngày 26-10.

Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 16-10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp miễn áp dụng một số biện pháp trừng phạt và thuế quan liên quan đến xuất khẩu năng lượng của Nga. Quyết định này vấp phải sự phản đối từ Ukraine và một số nghị sĩ Mỹ, trong bối cảnh ông đang tìm cách hạ giá năng lượng trước cuộc bầu cử tháng 11.

Trong một bản nhận định, công ty Gelber and Associates cho biết: “Việc miễn trừ này mở ra khả năng Nga gia tăng xuất khẩu nhiên liệu. Tuy nhiên, những bất ổn về cách thức thực hiện và thời hạn áp dụng khiến thị trường chưa thể tin tưởng rằng nguồn cung sẽ tăng bền vững”.

Bà Priyanka Sachdeva, Trưởng bộ phận phân tích thị trường tại Phillip Nova, nhận định rằng việc miễn trừ các biện pháp trừng phạt và thuế quan của Mỹ không giải quyết được nhiều vấn đề về gián đoạn nguồn cung thực tế tại eo biển Hormuz, nơi các vụ tấn công tàu chở dầu vẫn tiếp diễn.

Bất chấp các biện pháp phong tỏa và lệnh trừng phạt quốc tế nhằm hạn chế dòng chảy năng lượng từ Iran và Nga, cả hai quốc gia vẫn tiếp tục xuất khẩu nhiên liệu. Điều này đã phần nào hạn chế tác động của việc gián đoạn nguồn cung dầu đối với thị trường toàn cầu.

Theo một cuộc khảo sát của Reuters, sản lượng dầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) đã tăng trong tháng 9, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng tại Saudi Arabia và Iraq.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 20-10 cụ thể như sau:

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu ngày 15-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng; giá dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể: xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, dầu diesel giảm 22 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.