Giá xăng dầu hôm nay 20/10: Dầu thế giới tăng, áp lực giá trong nước còn lớn

Sau nhịp hạ nhiệt đầu tuần, giá dầu thế giới sáng 20/10 biến động nhẹ trở lại. Brent vẫn đứng trên 109 USD/thùng, trong khi thị trường trong nước chỉ còn hai ngày trước kỳ điều hành giá mới.

Hình minh họa.

Giá xăng Việt Nam thấp hơn nhiều nước, rẻ hơn Lào 25.000 đồng/lít

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trong khu vực, riêng giá xăng Lào cao hơn khoảng 25.000 đồng/lít. Một số doanh nghiệp trong nước còn giảm thêm 300-350 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 20/10 nhích tăng

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 20/10 ở mức 98,26 USD/thùng, tăng nhẹ 0,03 USD so với mức 98,23 USD/thùng ngày 19/10, tương đương khoảng 0,03%.

Dầu Brent tăng từ 108,82 USD/thùng lên 109,18 USD/thùng, tăng 0,36 USD, tương đương khoảng 0,33%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 98,11 - 98,30 USD/thùng, còn Brent từ 109,12 - 109,68 USD/thùng.

Diễn biến hiện tại cho thấy thị trường đang giằng co sau giai đoạn tăng nóng cuối tuần trước. Reuters ghi nhận trong phiên ngày 19/10, Brent có thời điểm giảm hơn 1%, về quanh 108,41 USD/thùng do hoạt động chốt lời và kỳ vọng nguồn cung từ Nga có thể tăng sau một số điều chỉnh về chính sách.

Ở chiều ngược lại, những rủi ro đối với nguồn cung tại Trung Đông vẫn khiến giá dầu khó giảm sâu. Cuối tuần trước, Brent từng chạm 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5, còn WTI đóng cửa trên 101 USD/thùng.

Một điểm cần lưu ý khi theo dõi WTI trong những ngày này là mức giá giữa các nguồn có thể chênh lệch khá lớn do các hợp đồng kỳ hạn khác nhau. Reuters từng ghi nhận hợp đồng WTI gần đáo hạn ở mức trên 103 USD/thùng, trong khi hợp đồng tháng sau giao dịch quanh 98,5 USD/thùng. Vì vậy, để so sánh theo ngày nên duy trì cùng một nguồn và cùng hợp đồng tham chiếu.

Nhìn tổng thể, dầu thế giới đã bớt nóng so với lúc Brent áp sát 110 USD nhưng mặt bằng giá vẫn cao. Đây tiếp tục là yếu tố tạo sức ép lên chu kỳ tính giá xăng dầu trong nước từ ngày 15 - 22/10.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 20/10

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex ngày 20/10 tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 15/10, giá tối đa E5 RON92 giảm 732 đồng/lít xuống 26.971 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít xuống 27.029 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít xuống 29.106 đồng/lít.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá thành phẩm bình quân giữa hai kỳ 8/10 và 15/10 giảm 3,44% với RON92 và giảm 5,39% với RON95. Trong khi đó, diesel thành phẩm tăng 1,11%, khiến mức giảm của dầu diesel nhỏ hơn nhiều so với xăng.

Riêng Petrolimex đang bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức giá được xác định theo cơ chế điều hành. Doanh nghiệp cho biết chính sách này được áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 22/10

Kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 22/10/2026.

So với đầu chu kỳ, mặt bằng dầu thô quốc tế hiện vẫn cao. Brent duy trì quanh 108 - 109 USD/thùng và mới chỉ lùi nhẹ khỏi vùng 110 USD. Điều này khiến áp lực tăng đối với giá thành phẩm chưa thể xem là đã hết.

Tuy nhiên, diễn biến hai ngày gần đây cũng cho thấy dầu không còn tăng một chiều. Brent đã xuất hiện những nhịp giảm do hoạt động chốt lời và kỳ vọng nguồn cung được bổ sung, trong khi dầu từ kho dự trữ tiếp tục được đưa ra thị trường.

Vì vậy, với dữ liệu sáng 20/10, khả năng xảy ra một đợt tăng mạnh của giá xăng trong nước chưa đủ cơ sở để khẳng định.

Hai phiên ngày 20 - 21/10 sẽ đặc biệt quan trọng. Nếu giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel tiếp tục ở mức cao, áp lực tăng trong kỳ 22/10 sẽ rõ hơn. Ngược lại, nếu đà hạ nhiệt của dầu thế giới kéo giá thành phẩm đi xuống, mức điều chỉnh có thể được thu hẹp đáng kể.

Cần lưu ý dầu thô WTI và Brent chỉ là chỉ báo. Giá bán lẻ tại Việt Nam phụ thuộc trực tiếp hơn vào bình quân giá thành phẩm của cả chu kỳ cùng tỷ giá, thuế, chi phí và phương án Quỹ bình ổn.

Ngoài ra, do Petrolimex cam kết bán thấp hơn mức tính theo cơ chế điều hành 300 đồng/lít, kg tối thiểu đến ngày 29/10, người tiêu dùng tại hệ thống này vẫn có thể hưởng mức giá thấp hơn giá điều hành sau kỳ 22/10 nếu chính sách được giữ nguyên như công bố.

Với dữ liệu hiện có, nhận định phù hợp là áp lực tăng vẫn hiện hữu nhưng đã dịu hơn so với cuối tuần. Chưa đủ cơ sở để đưa ra con số tăng hoặc giảm cụ thể trước khi có thêm dữ liệu giá thành phẩm ngày 20 - 21/10.