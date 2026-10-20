Giá xăng dầu hôm nay 20.10.2026: Dầu thế giới khác chiều giữa các kỳ hạn

Giá bán lẻ trong nước chưa có thông báo điều chỉnh mới sau kỳ ngày 15.10. Trên thị trường quốc tế, các hợp đồng dầu giao tháng 12 vừa giảm giá, trong khi WTI tháng 11 tăng trước thời điểm đáo hạn, khiến diễn biến giữa các kỳ hạn có sự khác biệt đáng kể.

Hình minh họa

Bảng giá Petrolimex đang áp dụng

Bảng giá dưới đây có hiệu lực từ 15 giờ ngày 15.10.2026 tại hệ thống phân phối Petrolimex. Đến thời điểm kiểm tra đầu ngày 20.10, chưa ghi nhận thông cáo giá mới thay thế.

Đơn vị: đồng/lít.

Tại Vùng 1, E5 RON 92 Mức 2 thấp hơn E10 RON 95 Mức 3 là 50 đồng/lít. Với nhóm dầu, điêzen 0,001S Mức 5 cao hơn điêzen 0,05S Mức 2 là 1.400 đồng/lít.

Petrolimex thông báo duy trì chính sách bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức được xác định theo cơ chế điều hành, tối thiểu đến ngày 29.10.2026. Mức giảm này đã được phản ánh trong bảng giá công bố; không trừ thêm lần nữa khi tính tiền mua nhiên liệu.

Dầu WTI và Brent khác chiều giữa các hợp đồng

Khép lại phiên quốc tế ngày 19.10, Brent tháng 12 giảm nhẹ. WTI cùng kỳ hạn cũng đi xuống, còn hợp đồng tháng 11 tăng khi tiến gần ngày đáo hạn.

Giao dịch WTI tập trung nhiều hơn ở hợp đồng tháng 12, trong khi hợp đồng tháng 11 sắp hết hạn. Vì vậy, mức tăng của WTI tháng 11 không nên được dùng để kết luận toàn bộ thị trường dầu đang tăng mạnh.

Kỳ vọng nguồn cung nhiên liệu Nga được bổ sung sau thay đổi về một số biện pháp trừng phạt đã góp phần hạ nhiệt giá. Tuy nhiên, rủi ro đối với nguồn cung và vận tải tại Trung Đông vẫn khiến đà giảm khó duy trì một chiều.

Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh kỳ tới

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ tiếp theo dự kiến vào ngày 22.10. Diễn biến giảm của dầu giao tháng 12 là tín hiệu cần theo dõi, nhưng chưa đủ để kết luận giá xăng dầu trong nước sẽ giảm tương ứng.

Giá bán lẻ còn phụ thuộc bình quân giá xăng, dầu thành phẩm trong cả chu kỳ, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá. Khi chưa có đủ bộ số liệu này, việc đưa ra mức tăng hoặc giảm cụ thể cho từng mặt hàng sẽ thiếu cơ sở.

Trong ngày 20.10, người mua tại hệ thống Petrolimex tiếp tục thanh toán theo bảng giá đang có hiệu lực, trừ khi doanh nghiệp công bố quyết định mới.