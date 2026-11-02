Giá xăng dầu hôm nay (2-11): Giá dầu thế giới có xu hướng tăng

Giá dầu thế giới

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu Brent tăng 2,63 USD, tương đương 2,37%, lên mức 113,43 USD/thùng; giá dầu WTI tăng 2,12 USD, tương đương 2,08%, lên mức 104,12 USD/thùng.

Giá dầu thế giới được dự báo có xu hướng tăng. Ảnh minh họa: Economic Times

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định: “Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi sát dòng chảy dầu từ Trung Đông, cũng như khả năng Mỹ và các đồng minh gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới”.

Theo Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO), một tàu chở dầu hoạt động tại eo biển Hormuz đã bị tấn công bằng thiết bị nổ gắn trên thân tàu từ một chiếc xuồng nhỏ. Hiện chưa xác định được lực lượng đứng sau vụ việc.

Những diễn biến an ninh tại Trung Đông tiếp tục làm dấy lên lo ngại các cơ sở năng lượng trong khu vực có thể trở thành mục tiêu tấn công, đe dọa hoạt động khai thác, vận chuyển và xuất khẩu dầu thô.

Ảnh minh họa: Vanguardngr

Ngày 30-10, Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh thông báo, Washington đã yêu cầu các nhân viên chính phủ không làm nhiệm vụ khẩn cấp cùng gia đình rời Saudi Arabia kể từ ngày 23-10, do những rủi ro an ninh liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào sân bay dân sự và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Trước đó, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã tập kích một số địa điểm ở Saudi Arabia, bao gồm nhà máy lọc dầu Ras Tanura, nhà máy lọc dầu Rabigh và một cơ sở sản xuất tại Abqaiq thuộc tập đoàn dầu khí quốc gia Saudi Aramco.

Trong khi đó, Liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết đã đánh chặn một tên lửa hành trình do lực lượng Houthi phóng về phía khu vực miền Tây nước này.

Theo các nhà phân tích của Gelber and Associates, các cuộc tấn công liên tiếp của lực lượng Houthi ở Yemen nhằm vào Saudi Arabia, cùng sự hiện diện quân sự ngày càng tăng tại vùng Vịnh tiếp tục làm gia tăng rủi ro đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Theo báo cáo công bố hôm 29-10 của Saxo Bank, giá dầu có thể biến động mạnh hơn trong vài tuần tới do tác động từ cuộc bầu cử gần đây tại Israel và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào ngày 3-11. Ngân hàng này dự báo, ngay cả khi xung đột kết thúc, giá dầu thô vẫn có thể giao dịch trong vùng giá cao hơn, khoảng 70-90 USD/thùng, so với mức 60-70 USD/thùng trước xung đột.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 2-11 cụ thể như sau:

Theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 0 giờ ngày 1-11, giá xăng các loại trong nước được điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít; giá xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel 30.246 đồng/lít, dầu mazut 23.596 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu với các loại xăng.