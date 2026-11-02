Giá xăng dầu hôm nay 2/11: Dầu thế giới đi ngang, neo trên 100 USD/thùng

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu thế giới hôm nay (2/11) duy trì ở mức cao trên 100 USD/thùng trong bối cảnh thị trường tiếp tục chịu tác động từ những lo ngại về căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong tuần qua, giá dầu tăng mạnh do những diễn biến căng thẳng tại khu vực Trung Đông. Các tuyên bố liên quan đến Mỹ và Iran làm dấy lên lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hôm thứ Sáu, một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz bị tấn công bằng các thiết bị nổ gắn từ một chiếc thuyền nhỏ. Hiện chưa xác định được bên đứng sau vụ việc. Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải chiến lược, đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển dầu thô và nhiên liệu từ khu vực Vùng Vịnh ra thị trường thế giới. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến đường này đều có thể ảnh hưởng đáng kể đến nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Giá dầu thế giới hôm nay (2/11) gần như đi ngang, duy trì ở mức cao trên 100 USD/thùng. (Ảnh minh họa: Reuters).

Diễn biến trên tiếp tục làm gia tăng tâm lý thận trọng của giới đầu tư, trong khi thị trường đang lo ngại các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển có thể lan rộng, ảnh hưởng đến dòng chảy dầu mỏ từ Trung Đông.

Ở chiều ngược lại, dữ liệu từ hai trong ba công ty theo dõi hoạt động vận tải biển cho thấy lượng dầu thô xuất khẩu của Ả Rập Xê Út trong tháng 10 tăng so với tháng 9.

Đáng chú ý, xuất khẩu dầu của quốc gia này vẫn tăng bất chấp các vụ tấn công của Iran nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Vùng Vịnh và những tuyên bố từ lực lượng Houthi ở Yemen, nhóm có liên hệ với Iran, về việc tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út.

Trong bối cảnh nguồn cung và rủi ro địa chính trị tiếp tục đan xen, giá dầu được dự báo sẽ còn biến động mạnh theo những diễn biến mới tại Trung Đông.

Giá xăng dầu trong nước

Từ ngày 1/11, giá xăng E5 RON92 không cao hơn 24.223 đồng/lít, giảm 1.804 đồng/lít. Giá xăng E10 RON95-III không cao hơn 24.159 đồng/lít, giảm 1.575 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Đây là lần điều chỉnh thứ hai liên tiếp của giá xăng trong tuần này. Nguyên nhân là Chính phủ đã quyết định giảm thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với tất cả các loại xăng xuống 0%, từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Trong khi đó, giá các loại dầu đồng loạt tăng từ kỳ điều hành chiều 29/10. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 696 đồng/lít, không cao hơn 30.246 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 223 đồng/kg, không cao hơn 23.596 đồng/kg.