Giá xăng dầu hôm nay 2/11/2026: Giá dầu thế giới hạ nhẹ phiên đầu tuần

Sau đợt điều chỉnh đặc biệt vào đầu tháng 11, mặt bằng giá xăng trong nước giảm mạnh, trong khi diesel và dầu hỏa giữ nguyên. Trên thị trường quốc tế, WTI và Brent cùng hạ nhẹ trong phiên đầu tuần nhưng vẫn đứng ở vùng cao.

Hình minh họa.

Thuế tiêu thụ đặc biệt về 0%, giá xăng đồng loạt giảm tới 1.804 đồng mỗi lít

Từ 0 giờ ngày 1/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.804 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.575 đồng/lít. Mức giá mới được áp dụng khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại chính thức về 0%.

Giá dầu thế giới hôm nay 2/11 giảm nhẹ

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 2/11 ở mức 102,49 USD/thùng, giảm 0,46 USD so với mức tham chiếu 102,95 USD/thùng ngày 1/11, tương đương khoảng 0,45%.

Dầu Brent giảm từ 112,36 USD/thùng xuống 111,78 USD/thùng, mất 0,58 USD, tương đương khoảng 0,52%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 102,26 - 102,72 USD/thùng. Brent dao động từ 111,46 - 112,10 USD/thùng.

So với cuối tuần, dầu thô đã có nhịp điều chỉnh nhẹ khi bước vào tuần giao dịch mới. Tuy vậy, WTI vẫn trên 100 USD/thùng, Brent trên 110 USD/thùng, cho thấy mặt bằng giá quốc tế chưa thực sự hạ nhiệt.

Diễn biến này cần được theo dõi thêm trong các phiên đầu tuần, nhất là khi kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp theo dự kiến diễn ra vào thứ Năm.

Giá xăng trong nước giảm mạnh từ ngày 1/11

Một diễn biến đáng chú ý hơn trên thị trường trong nước là giá xăng đã được điều chỉnh giảm mạnh từ 0h ngày 1/11/2026.

Đây là đợt điều chỉnh riêng sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về mức 0%. Vì vậy, không nên coi mức giảm ngày 1/11 đơn thuần là kết quả từ biến động dầu thế giới trong một phiên.

Bảng giá Petrolimex đang áp dụng:

Đơn vị: đồng/lít

Trong đó, mức 29.590 đồng tại Vùng 1 và 30.180 đồng tại Vùng 2 là giá mazut 180 0,5S, không phải dầu hỏa 2-K.

Xăng giảm tới 1.800 đồng/lít

So với bảng giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 29/10, ba loại xăng đều giảm mạnh trong khi diesel và dầu hỏa giữ nguyên.

Mức giảm mạnh nhất thuộc về E5 RON92 với 1.800 đồng/lít tại Vùng 1. Hai loại E10 RON95 cùng giảm 1.580 đồng/lít.

Sau điều chỉnh, E10 RON95-III tại Petrolimex Vùng 1 còn 24.150 đồng/lít, thấp hơn E5 RON92 khoảng 70 đồng/lít.

Đây là điểm khá đáng chú ý trên bảng giá mới, khi E10 RON95-III hiện có giá thấp hơn E5 RON92 dù chỉ số octan cao hơn.

Vì sao giá xăng giảm mạnh giữa hai kỳ điều hành?

Thông thường, giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh định kỳ vào thứ Năm. Tuy nhiên, mức giá có hiệu lực từ 0h ngày 1/11 là trường hợp điều chỉnh phát sinh do thay đổi chính sách thuế.

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng được đưa về 0% từ ngày 1/11/2026, tạo dư địa giảm trực tiếp vào giá bán lẻ.

Vì vậy, việc xăng E5 giảm 1.800 đồng/lít và E10 giảm 1.580 đồng/lít không phản ánh hoàn toàn diễn biến của giá dầu thô quốc tế trong chu kỳ.

Các loại diesel không thuộc phạm vi tác động tương tự nên mức giá Petrolimex vẫn giữ nguyên so với ngày 29/10.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 5/11

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá xăng dầu tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 5/11/2026.

Sau khi loại bỏ tác động một lần từ việc giảm thuế đối với xăng, diễn biến của kỳ 5/11 sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào bình quân giá thành phẩm trong chu kỳ mới.

Tín hiệu đầu tuần hiện tương đối trái chiều.

Một mặt, WTI và Brent sáng 2/11 đều giảm nhẹ. WTI từ 102,95 USD xuống 102,49 USD/thùng, còn Brent từ 112,36 USD xuống 111,78 USD/thùng.

Mặt khác, cả hai vẫn ở vùng giá cao. Nếu dầu và giá thành phẩm RON92, RON95, diesel tiếp tục duy trì mặt bằng này, áp lực đối với kỳ điều hành thứ Năm vẫn còn.

Do đó, chưa đủ cơ sở để dự báo giá xăng ngày 5/11 sẽ tăng hay giảm bao nhiêu.

Các phiên từ ngày 2 - 4/11 sẽ có ý nghĩa quan trọng hơn, đặc biệt là diễn biến giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường tham chiếu.

Cũng cần tách rõ đợt giảm mạnh ngày 1/11 với kỳ điều hành sắp tới. Giá xăng vừa giảm chủ yếu nhờ thay đổi chính sách thuế, trong khi kỳ 5/11 sẽ phản ánh rõ hơn biến động giá thành phẩm của chu kỳ.

Với dữ liệu sáng 2/11, nhận định phù hợp là dầu thế giới đang hạ nhẹ nhưng vẫn ở vùng cao. Áp lực tăng chưa biến mất, song chưa có đủ dữ liệu để đưa ra mức điều chỉnh cụ thể cho ngày 5/11.