Giá xăng dầu hôm nay 2.11.2026: Bảng Petrolimex đang áp dụng tại hai vùng

Bảng bán lẻ hiện hành tiếp tục là căn cứ tính chi phí nhiên liệu đầu tuần. Đợt điều chỉnh có hiệu lực ngày 1.11 đã phản ánh thay đổi chính sách thuế đối với xăng; không được mô tả lại thành một đợt giảm mới trong ngày 2.11.

Hình minh họa.

Bảng Petrolimex đang áp dụng tại Vùng 1 và Vùng 2

Bảng có hiệu lực từ 00:00 ngày 1.11.2026 đến kỳ điều hành tiếp theo. Tại thời điểm kiểm tra 04:37 ngày 2.11, chưa xác minh có thông cáo điều chỉnh mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

Trong ba dòng xăng, E10 RON 95 Mức 3 có giá thấp nhất ở cả hai vùng. Tại Vùng 1, sản phẩm này thấp hơn E5 RON 92 Mức 2 là 70 đồng/lít.

Với Vùng 2, doanh nghiệp thành viên quyết định giá bán thực tế tại địa bàn nhưng không được vượt mức công bố.

Mazut được niêm yết theo giá bán buôn và đơn vị đồng/kg:

Bảng có hiệu lực qua nhiều ngày vẫn là giá đang áp dụng, khác với một bảng giá thị trường chỉ được giữ lại do nguồn chưa cập nhật.

Dầu thế giới: Dùng bộ giá cuối phiên đã xác minh

Giá kết phiên giao dịch ngày 30.10.2026, đơn vị USD/thùng:

Đây là bộ giá của phiên đã kết thúc trước cuối tuần, không phải giá đang giao dịch đầu sáng 2.11. WTI và Brent được giữ đúng kỳ hạn, không ghép giá của hợp đồng khác vào cùng phép so sánh.

Rủi ro đối với hoạt động vận chuyển qua Hormuz tiếp tục là yếu tố cần theo dõi. Những sự cố tại tuyến hàng hải quan trọng có thể làm thị trường lo ngại về nguồn cung và chi phí vận tải.

Triển vọng kỳ tới: Chưa thể suy ra mức tăng giảm từ một phiên dầu

Bảng Petrolimex hiện hành được ban hành sau khi thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại về 0%, áp dụng từ ngày 1.11.2026 đến hết ngày 31.3.2027.

Ở kỳ điều hành tiếp theo, hướng điều chỉnh còn phụ thuộc giá thành phẩm bình quân trong chu kỳ, tỷ giá, chi phí và các yếu tố tính giá liên quan. Một phiên dầu thô tăng không đủ để kết luận giá bán lẻ Việt Nam chắc chắn tăng tương ứng.

Nếu rủi ro nguồn cung kéo dài và giá thành phẩm duy trì cao trong chu kỳ, áp lực lên giá cơ sở có thể tăng. Khi căng thẳng dịu lại hoặc giá thành phẩm giảm, áp lực này có thể được hạn chế.

Tại thời điểm chốt bài, chưa xác minh đầy đủ lịch thông báo kỳ kế tiếp cùng bộ dữ liệu tính giá để dự báo mức điều chỉnh cụ thể bằng đồng/lít.