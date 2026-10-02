Giá xăng dầu hôm nay 2/10: Dầu thế giới bật tăng, xăng trong nước vừa tăng nhẹ

Sau kỳ điều chỉnh giá bán lẻ trong nước chiều 1/10, thị trường năng lượng thế giới bất ngờ nóng trở lại. Dầu WTI vượt 93 USD/thùng, còn Brent lên quanh 103 USD/thùng, tạo tín hiệu đáng chú ý ngay đầu chu kỳ tính giá mới.

Hình minh họa.

Giá xăng tiếp tục tăng từ chiều 1/10, xăng E10 lên hơn 27.100 đồng/lít

Từ 15h ngày 1/10, giá xăng dầu tăng giảm trái chiều. Trong đó, giá xăng tăng tiếp 100-170 đồng/lít.

Giá dầu thế giới hôm nay 2/10 tăng mạnh

Theo dữ liệu cập nhật đầu ngày 2/10/2026, giá dầu WTI ở mức 93,17 USD/thùng, tăng 3,12 USD/thùng so với mức 90,05 USD/thùng ngày 1/10. Tỷ lệ tăng tương ứng khoảng 3,46%.

Dầu Brent tăng mạnh hơn, từ 97,88 USD/thùng lên 103 USD/thùng, tức tăng 5,12 USD/thùng, tương đương khoảng 5,23%.

Trong phiên cập nhật ngày 2/10, WTI dao động từ 93,07 - 93,30 USD/thùng, còn Brent ghi nhận biên độ 102,20 - 103,98 USD/thùng.

Đà tăng này nối tiếp phiên giao dịch quốc tế ngày 1/10, khi giá dầu tăng hơn 4% do lo ngại nguồn cung gia tăng. Reuters ghi nhận Brent chốt phiên ở 102,31 USD/thùng, tăng 4,28 USD; WTI ở 92,87 USD/thùng, tăng 2,45 USD. Việc Trung Quốc tạm dừng xuất khẩu một số sản phẩm nhiên liệu ra ngoài Hong Kong và Macau, cùng những lo ngại về nguồn cung tại Trung Đông, đã góp phần đẩy thị trường đi lên.

Mức 93,17 USD/thùng với WTI và 103 USD/thùng với Brent là dữ liệu cập nhật trong ngày 2/10, vì vậy có thể khác với giá đóng cửa của hợp đồng tương lai do thời điểm ghi nhận khác nhau.

Diễn biến hiện tại cho thấy tâm lý thị trường đã thay đổi khá nhanh chỉ trong vài phiên. Sau khi chịu áp lực giảm cuối tháng 9, dầu thô đang quay trở lại vùng giá cao khi thị trường tập trung vào rủi ro nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt với diesel và các sản phẩm chưng cất.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 2/10

Tại Việt Nam, giá xăng dầu bán lẻ đang áp dụng theo kỳ điều hành từ 15h ngày 1/10/2026.

Bảng giá Petrolimex:

Đơn vị: đồng/lít

Kỳ điều hành ngày 1/10 ghi nhận diễn biến trái chiều giữa xăng và dầu. Giá E5 RON92 tăng 172 đồng/lít, E10 RON95-III tăng 102 đồng/lít; trong khi diesel 0,05S giảm 780 đồng/lít. Giá bán tối đa phổ biến sau điều chỉnh lần lượt là 26.569 đồng/lít với E5 RON92, 27.189 đồng/lít với E10 RON95-III và 29.717 đồng/lít với diesel.

Tại hệ thống Petrolimex, mức điều chỉnh cụ thể giữa hai kỳ 24/9 và 1/10 như sau:

Như vậy, nhóm xăng chỉ tăng nhẹ khoảng 100 - 180 đồng/lít, trong khi diesel và dầu hỏa giảm khá rõ. Riêng diesel 0,001S tại Vùng 1 giảm tới 980 đồng/lít so với kỳ trước.

Cơ quan điều hành cho biết giá thành phẩm bình quân trong chu kỳ 24/9 - 1/10 gần như đi ngang đối với xăng nhưng giảm đáng kể với diesel. Giá bình quân xăng RON92 dùng pha chế E5 chỉ tăng 0,05%, RON95 tăng 0,03%, trong khi diesel 0,05S giảm 3,65%.

Vì sao xăng tăng nhẹ nhưng dầu diesel giảm mạnh?

Diễn biến trái chiều giữa các mặt hàng xuất phát từ việc giá bán lẻ trong nước được tính theo giá thành phẩm xăng dầu bình quân của cả chu kỳ, không phải chỉ dựa vào giá dầu thô WTI hay Brent tại một thời điểm.

Trong chu kỳ vừa qua, giá thành phẩm xăng quốc tế gần như đi ngang nên giá xăng trong nước chỉ tăng nhẹ. Ngược lại, giá diesel thành phẩm giảm hơn 3,6%, tạo điều kiện để giá bán lẻ diesel hạ 780 đồng/lít.

Kỳ điều hành ngày 1/10 cũng thực hiện trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu ở mức 200 đồng/lít đối với diesel và không chi sử dụng quỹ với các mặt hàng.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 8/10

Sau kỳ điều chỉnh ngày 1/10, chu kỳ tính giá mới bắt đầu trong bối cảnh giá dầu quốc tế tăng mạnh.

Nếu mức Brent trên 100 USD/thùng và WTI trên 90 USD/thùng duy trì trong nhiều phiên, giá thành phẩm xăng dầu thế giới có thể chịu áp lực tăng theo. Khi đó, dư địa giảm giá xăng dầu trong nước tại kỳ kế tiếp sẽ bị thu hẹp và nguy cơ tăng giá trở lại sẽ lớn hơn.

Tuy nhiên, mới chỉ có dữ liệu của những phiên đầu chu kỳ nên chưa đủ cơ sở để dự báo một con số tăng cụ thể cho ngày 8/10.

Giá bán lẻ trong nước còn phụ thuộc vào bình quân giá thành phẩm trong toàn bộ chu kỳ, tỷ giá VND/USD, các khoản chi phí và phương án điều hành. Vì thế, mức tăng mạnh của WTI và Brent ngày 2/10 mới là tín hiệu cảnh báo sớm, chưa đồng nghĩa giá xăng trong nước chắc chắn sẽ tăng tương ứng.

Một yếu tố giúp giảm bớt rủi ro tăng giá do chính sách là các ưu đãi về thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu đã được kéo dài đến hết ngày 31/12/2026.

Với diễn biến hiện tại, kỳ điều hành tiếp theo dự kiến vào 15h thứ Năm, ngày 8/10/2026. Xu hướng cần theo dõi sát trong những ngày tới là giá dầu Brent, WTI và đặc biệt giá thành phẩm xăng RON92, RON95 cùng diesel trên thị trường khu vực.