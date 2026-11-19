Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong phiên giao dịch 18/11 đảo chiều đi xuống.

Chốt phiên giao dịch 18/11, theo Reuters, giá dầu Brent giảm 1,28%, xuống còn 91,95 USD/thùng. Còn giá dầu WTI hạ 3,2%, kết phiên ở 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26/8.

Đầu phiên giao dịch hôm nay (19/11), giá dầu WTI tiếp đà giảm.

Dữ liệu từ Oilprice cho thấy, vào lúc 7h10' ngày 19/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent vẫn được niêm yết ở mức 91,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI được điều chỉnh xuống mức 82,92 USD/thùng, giảm 0,41% so với phiên liền trước.

Giá dầu thế giới giảm trong bối cảnh thị trường lo ngại nguồn cung dư thừa sau khi có thông tin lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo.

Số liệu mới công bố từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy, dự trữ dầu thô của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 13/11 tăng 3,4 triệu thùng, lên 417,8 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích trong khảo sát do Reuters thực hiện.

Dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng 5,2 triệu thùng, lên 215,9 triệu thùng, vượt xa mức dự báo tăng 1,6 triệu thùng. Còn dự trữ các sản phẩm chưng cất, gồm dầu diesel và dầu sưởi, của Mỹ tăng 1,6 triệu thùng, lên 104,9 triệu thùng, cao hơn dự báo tăng 1,3 triệu thùng.

Giới phân tích nhận định lượng dầu và nhiên liệu tồn kho gia tăng đã tạo thêm áp lực bán trên thị trường. Dù các cuộc tấn công liên quan đến Iran và hoạt động vận tải thương mại vẫn tiềm ẩn nguy cơ gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz nhưng những rủi ro này chưa đủ sức đẩy giá dầu tăng mạnh trước triển vọng dư cung toàn cầu.

Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh vào chiều nay. Ảnh: Thạch Thảo

Reuters dự báo giá dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng này, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi, thể hiện qua đà giảm mạnh của giá cước vận tải biển.

Đáng chú ý, chênh lệch giá giữa dầu Brent và dầu WTI nới rộng trong những phiên giao dịch gần đây. Dữ liệu của LSEG cho thấy, chênh lệch giá giao ngay giữa hai loại dầu này đã lên mức cao nhất trong hơn hai tuần.

Bà June Goh, nhà phân tích cấp cao tại Sparta Commodities, cho biết việc giá WTI giảm mạnh hơn Brent ngày càng rõ nét hơn trong bối cảnh lượng dầu thô dự trữ tại khu vực Vịnh Mexico của Mỹ đang gia tăng.

Tuy nhiên, căng thẳng giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz tiếp tục là yếu tố hạn chế đà giảm của giá dầu.

Các nhà phân tích cho rằng dù nguồn cung dầu trong khu vực có thể tiếp tục phục hồi thông qua các tuyến vận chuyển thay thế nhưng dữ liệu hoạt động tàu thuyền cho thấy việc khôi phục vận tải bình thường qua eo biển Hormuz vẫn gặp nhiều trở ngại.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Chiều nay (19/11), theo kế hoạch, liên bộ Công Thương - Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá xăng dầu.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào sáng nay được áp dụng như sau:

Giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 19.399 đồng/lít. Giá bán xăng E10RON95-III không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S không cao hơn 26.822 đồng/lít. Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.