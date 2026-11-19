Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chốt phiên giảm hơn 1% trong ngày 18-11, sau khi Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố số liệu cho thấy lượng dầu thô và nhiên liệu dự trữ của nước này tăng mạnh hơn dự kiến, làm gia tăng lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 18-11, giá dầu Brent giảm 1,19 USD, tương đương 1,28%, xuống còn 91,95 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 2,75 USD, tương đương 3,2%, xuống còn 83,26 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ ngày 26-8. Trong phiên, giá dầu Brent có thời điểm giảm hơn 2 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI có thời điểm giảm hơn 4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch ngày 18-11. Ảnh minh họa: Reuters

Theo EIA, dự trữ dầu thô của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 13-11 tăng 3,4 triệu thùng, lên mức 417,8 triệu thùng. Mức tăng này cao hơn nhiều so với dự báo tăng 58.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Dự trữ xăng của Mỹ cũng tăng 5,2 triệu thùng trong tuần, lên mức 215,9 triệu thùng, cao hơn đáng kể so với mức tăng 1,6 triệu thùng theo dự báo của các nhà phân tích.

Trong khi đó, dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 1,6 triệu thùng, lên mức 104,9 triệu thùng. Con số này cũng cao hơn mức dự báo tăng 1,3 triệu thùng.

Các nhà phân tích tại Gelber & Associates cho biết lượng dầu và nhiên liệu dự trữ tăng đã làm gia tăng áp lực bán trên thị trường. Nhóm phân tích nhận định: “Các cuộc tấn công liên quan đến Iran và hoạt động vận tải hàng hóa thương mại vẫn đe dọa việc vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, những rủi ro này chỉ làm giá dầu tăng ở mức hạn chế trước kỳ vọng ngày càng lớn về tình trạng dư cung toàn cầu”.

Theo Reuters, giá dầu Brent và WTI đều đang hướng tới mức giảm khoảng 20% trong tháng này, do xuất khẩu dầu từ Trung Đông tăng trở lại, thể hiện qua mức giảm mạnh của giá cước vận tải biển.

Dữ liệu của LSEG cho thấy chênh lệch giá giữa dầu Brent và WTI trong ngày 17-11 đã nới rộng lên mức cao nhất trong khoảng hai tuần qua. Trong phiên giao dịch ngày 18-11, giá dầu WTI tiếp tục giảm mạnh hơn so với dầu Brent.

Tuy nhiên, cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran cùng những rủi ro đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã hạn chế đà giảm của giá dầu.

Ảnh minh họa: Reuters

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều chốt phiên tăng giá trong ngày 17-11, khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền tại Trung Đông gia tăng, bất chấp các cuộc đàm phán giữa Iran với các bên trung gian Oman và Qatar vẫn đang được tiến hành.

Các nhà phân tích của LSEG nhận định vào ngày 17-11 rằng: “Mặc dù nguồn cung dầu trong khu vực có thể tiếp tục phục hồi thông qua các tuyến vận chuyển thay thế, dữ liệu mới nhất về hoạt động của tàu thuyền cho thấy việc khôi phục hoạt động vận chuyển bình thường qua eo biển Hormuz vẫn chưa thể thực hiện trong điều kiện hiện nay”.

Trong một diễn biến khác, các quan chức Mỹ và Nga cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Trung Quốc vào ngày 19-11, bên cạnh cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump đã đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Các cuộc thảo luận dự kiến cũng có sự tham gia của các nhà lãnh đạo châu Âu, tập trung vào những bảo đảm an ninh sau xung đột và kế hoạch phục hồi kinh tế.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều ngày 12-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.