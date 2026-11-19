Giá nhiên liệu trong nước bước vào ngày điều hành dự kiến với bảng bán lẻ đang áp dụng từ tuần trước. Trên thị trường quốc tế, WTI và Brent cùng thấp hơn mốc đóng cửa trước, nhưng diễn biến một phiên dầu thô chưa đủ để xác định mức điều chỉnh giá bán lẻ tại Việt Nam.

Hình minh họa

Bảng giá bán lẻ đang áp dụng từ ngày 12.11

Tính đến thời điểm chốt bài lúc 04:35 ngày 19.11.2026, bảng giá bán lẻ dưới đây có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026 và chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn trong danh mục đã kiểm tra.

Đơn vị: đồng/lít.

Tại vùng 1, xăng E10 RON 95-III cao hơn E5 RON 92-II 450 đồng/lít. Nếu mua 40 lít, số tiền chênh lệch giữa hai loại là 18.000 đồng, theo đúng giá niêm yết trên.

Trong nhóm dầu, DO 0,001S-V có mức giá cao nhất bảng, đạt 28.620 đồng/lít tại vùng 1 và 29.190 đồng/lít tại vùng 2. Các mức giá này đang thuộc kỳ điều chỉnh ngày 12.11, không phải một đợt tăng hoặc giảm mới trong ngày 19.11.

WTI và Brent cùng giảm trên bảng giá quốc tế

Tại lần truy xuất 04:31 giờ Việt Nam ngày 19.11.2026, bảng theo dõi các hợp đồng tháng 01.2027 hiển thị:

Các mức trên là báo giá CFD theo thời gian thực gắn với hợp đồng tương lai, không phải giá thanh toán cuối phiên được xác nhận từ sở giao dịch. Thời điểm cập nhật của hai dòng giá khác nhau.

Thông tin tồn kho Mỹ cũng tạo sức ép lên triển vọng giá. Trong tuần kết thúc ngày 13.11, tồn kho dầu thô thương mại tăng khoảng 3,4 triệu thùng, còn tồn kho xăng tăng khoảng 5,2 triệu thùng. Lượng dự trữ tăng khiến thị trường thận trọng hơn với khả năng hấp thụ nguồn cung trong ngắn hạn.

Kỳ điều hành ngày 19.11 có thể diễn biến thế nào?

Kỳ điều hành tiếp theo được dự kiến vào 15:00 ngày 19.11.2026. Trước khi có thông báo mới, bảng giá có hiệu lực từ ngày 12.11 vẫn là căn cứ niêm yết đang áp dụng trong hệ thống.

Đà giảm của dầu thô tạo tín hiệu giảm sức ép chi phí, nhưng kết quả điều hành còn phụ thuộc giá bình quân xăng dầu thành phẩm trong kỳ, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá. Vì vậy, chưa thể suy từ mức giảm của WTI hoặc Brent tại một thời điểm thành số tiền giảm tương ứng ở mỗi lít xăng, dầu trong nước.

Nếu giá thành phẩm bình quân giảm đủ lớn và các yếu tố còn lại không bù trừ, giá bán lẻ có thể được điều chỉnh xuống. Ngược lại, chi phí nhập khẩu hoặc giá riêng từng sản phẩm tăng có thể khiến các mặt hàng biến động khác nhau. Tại thời điểm chốt bài, chưa đủ dữ liệu tương thích để đưa ra mức tăng, giảm cụ thể cho kỳ này.