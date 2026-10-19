Giá xăng dầu hôm nay 19/10: Thế giới hạ nhiệt, xăng trong nước chờ tuần mới

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (19/10), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống, sau khi tăng mạnh ở tuần trước.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 7h08' ngày 19/10 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 108,1 USD/thùng, giảm 1,58% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 100,7 USD/thùng, hạ 0,71% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới tăng mạnh. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent tăng gần 5%, trong khi dầu WTI tăng hơn 10%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 109,9 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 101,4 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đi xuống trong đầu phiên giao dịch 19/10 sau thông tin Tổng thống Donald Trump sẽ tạm dừng các biện pháp trừng phạt Nga để phân tích tác động với nền kinh tế toàn cầu.

Ngày 18/10, TASS đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga. Ông khẳng định bước đi này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nước Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Giá xăng trong nước được điều chỉnh giảm mạnh từ tuần trước. Ảnh: Tuấn Hùng

Phát biểu trước các phóng viên tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida, ông Donald Trump tiết lộ công chúng sẽ sớm được thông tin về quyết định này. Ông nhấn mạnh đây sẽ là một quyết sách đúng đắn và tích cực cho nước Mỹ nói riêng cũng như cục diện chung trên trường quốc tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo ông Donald Trump đã thiết lập khung thời gian 60 ngày để rà soát và đánh giá toàn diện hậu quả tiềm ẩn từ các đòn trừng phạt Nga, bao gồm mức thuế bổ sung áp lên các quốc gia đối tác cùng những tác động đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Tuy nhiên, những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong nhiều ngày qua, sau khi Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn được áp đặt vào tháng trước.

Trong một báo cáo công bố vào ngày 15/10, các chuyên gia tại công ty dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler cho biết: "Các cuộc tấn công gia tăng từ phía Iran đã khiến lưu lượng dầu thô từ vùng Vịnh sụt giảm mạnh".

Các nhà phân tích nhận định rằng nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện, quá trình phục hồi lưu lượng dầu qua eo biển Hormuz sẽ diễn ra chậm chạp và không đồng đều.

Dù giá dầu có xu hướng giảm trong phiên giao dịch đầu tuần này nhưng nguy cơ gián đoạn nguồn cung vẫn có thể khiến thị trường biến động mạnh trong thời gian tới.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (19/10) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 15/10, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Trong khi giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh giảm tới 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Trái lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.