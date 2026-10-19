Giá xăng dầu hôm nay (19-10): Giá dầu thế giới có xu hướng giảm

Giá dầu thế giới

Theo ghi nhận của Oilprice, vào lúc 5 giờ 19 phút ngày 19-10 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent giảm 0,96 USD/thùng, tương đương 0,87%, xuống còn 108,90 USD/thùng; trong khi đó, giá dầu WTI giảm 0,27 USD/thùng, tương đương 0,27%, xuống còn 101,14 USD/thùng.

Ngày 18-10, theo TASS đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự định đưa ra một quyết định quan trọng liên quan đến các biện pháp trừng phạt Nga, khẳng định bước đi này sẽ đem lại lợi ích thiết thực cho nước Mỹ và cộng đồng quốc tế.

Phát biểu trước các phóng viên tại dinh thự Mar-a-Lago ở bang Florida, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết công chúng sẽ sớm được thông tin về quyết định này. Ông nhấn mạnh đây sẽ là một quyết sách đúng đắn và tích cực cho nước Mỹ nói riêng cũng như cục diện chung trên trường quốc tế.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Tổng thống Trump đã thiết lập khung thời gian 60 ngày để rà soát và đánh giá toàn diện hậu quả tiềm ẩn từ các đòn trừng phạt Nga, bao gồm mức thuế bổ sung áp lên các quốc gia đối tác cùng những tác động đối với nền kinh tế Mỹ và toàn cầu.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ giải thích quá trình phân tích bổ sung này xuất phát từ tình trạng biến động khó lường trên thị trường năng lượng quốc tế hiện nay.

Trong phiên giao dịch cuối cùng của tuần trước, giá dầu thế giới tăng mạnh gần 4%, lên mức gần 110 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5. Căng thẳng tại Trung Đông cùng nguy cơ gián đoạn nguồn cung đang trở thành những yếu tố chi phối thị trường năng lượng.

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects, giá dầu Brent và dầu WTI tăng sau khi xuất hiện những lo ngại mới về nguy cơ xung đột leo thang, giữa lúc có thông tin về khả năng các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia bị tấn công.

Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong đầu phiên giao dịch ngày 19-10. Ảnh minh họa: Reuters

Một số nguồn tin tại Israel cho rằng, Iran có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, sau khi tình báo phương Tây phát hiện những động thái quân sự bất thường. Dù thông tin chưa được xác minh, những diễn biến này tiếp tục làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường dầu mỏ, khi nguy cơ căng thẳng kéo dài có thể duy trì sức ép tăng giá.

Những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong nhiều ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công để đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và các lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn được áp đặt vào tháng trước.

"Các cuộc tấn công dữ dội của Iran đã đẩy giá dầu thô vận chuyển qua vùng Vịnh giảm mạnh", các nhà phân tích của Kpler cho biết trong một báo cáo công bố ngày 15-10, đồng thời cho biết thêm rằng họ dự kiến sự phục hồi của dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz sẽ chậm hơn và không đồng đều hơn nếu không có một thỏa thuận chính trị toàn diện.

Ảnh minh họa: Reuters

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, tình hình tại Nga cũng tác động đến thị trường năng lượng. Vào thứ Năm tuần trước, Ukraine đã tiến hành tấn công vào một nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Ông Volodymyr Zelensky đồng thời chỉ trích khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Moscow.

Theo Reuters đưa tin, nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã tạm ngừng hoạt động tại một phân xưởng chưng cất dầu thô chính sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào ngày 15-10.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial nhận định, xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi khả năng Nga cung cấp thêm dầu diesel cho thị trường vẫn chưa rõ ràng. Hai yếu tố này đang thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường mua vào.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 19-10 cụ thể như sau:

Trong kỳ điều hành giá xăng, dầu ngày 15-10, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giảm giá các mặt hàng xăng; giá dầu tăng, giảm đan xen. Cụ thể: xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít, dầu diesel giảm 22 đồng/lít, dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.