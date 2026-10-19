Giá xăng dầu hôm nay 19.10.2026: Dầu thế giới đầu tuần giảm nhẹ

Người tiêu dùng bước sang tuần mới với mặt bằng giá bán lẻ đã được điều chỉnh từ giữa tuần trước. Trong khi bảng giá tại cửa hàng chưa có thay đổi mới được xác minh, thị trường quốc tế vẫn chịu tác động từ rủi ro đối với hoạt động lọc dầu và vận chuyển năng lượng.

Hình minh họa

Giá bán lẻ Petrolimex đang áp dụng

Tại vùng 1, xăng E10 RON95 Mức 3 có giá 26.720 đồng/lít, cao hơn 50 đồng/lít so với E5 RON92 Mức 2. Dầu điêzen 0,05S Mức 2 được bán ở mức 28.800 đồng/lít.

Bảng dưới đây có hiệu lực từ 15h00 ngày 15.10.2026. Đến thời điểm kiểm tra đầu ngày 19.10, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn trong chuyên mục công bố của Petrolimex.

Đơn vị: đồng/lít.

Petrolimex đang thực hiện chính sách bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành, áp dụng tối thiểu đến ngày 29.10.2026. Chính sách này không đồng nghĩa giá tuyệt đối của từng mặt hàng sẽ cố định đến hết thời hạn trên.

Dầu quốc tế tăng trong phiên cuối tuần trước

Ở phiên 16.10 theo ngày giao dịch Mỹ, dầu WTI và Brent cùng tăng. Với hợp đồng giao tháng 12.2026, WTI chốt ở 99,02 USD/thùng, còn Brent đạt 109,86 USD/thùng.

Đây là giá chốt phiên đã xác minh, không phải biến động mới của sáng 19.10.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung tiếp tục chi phối thị trường sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở lọc dầu Nga và rủi ro vận chuyển tại Trung Đông. Những diễn biến này khiến nhà giao dịch nhạy cảm hơn với thông tin về các tuyến xuất khẩu và khả năng duy trì dòng chảy năng lượng.

Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh trong nước

Áp lực chi phí năng lượng cũng được đặt ra trong nước. Chiều 18.10, Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu giảm khâu trung gian và chi phí phát sinh trong kinh doanh xăng dầu nhằm giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế.

Trong các phiên tới, dầu có thể tiếp tục được hỗ trợ nếu rủi ro nguồn cung kéo dài; tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng hoặc vận chuyển thông suốt hơn có thể làm dịu đà tăng. Tuy nhiên, một phiên dầu thô tăng chưa đủ để xác định xăng, dầu bán lẻ Việt Nam sẽ tăng bao nhiêu ở kỳ điều hành tiếp theo.

Muốn lượng hóa mức điều chỉnh còn cần giá thành phẩm bình quân trong kỳ và các yếu tố chi phí liên quan. Vì vậy, hiện chưa có cơ sở để đưa ra một mức tăng, giảm cụ thể.