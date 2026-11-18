Bảng bán lẻ hiện hành tiếp tục là căn cứ tra cứu trong khi thị trường chờ kỳ điều hành kế tiếp. Với người mua nhiên liệu, cần phân biệt hai cấp chất lượng của E10 RON 95 và hai loại dầu điêzen, bởi các sản phẩm này có mức niêm yết riêng.

Hình minh họa

Giá bán lẻ đang áp dụng từ 12.11

Tại thời điểm kiểm tra 04:33 ngày 18.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026. Đây là giá đang áp dụng trong hệ thống Petrolimex đến kỳ điều hành tiếp theo.

Đơn vị: đồng/lít.

Mức Vùng 2 là giới hạn tối đa theo thông cáo; đơn vị thành viên quyết định giá bán thực tế tại địa bàn trong phạm vi được quy định.

Tại Vùng 1, E5 RON 92-II và E10 RON 95-III đều dưới 20.000 đồng/lít. Đợt điều chỉnh ngày 12.11 đã giảm giá E5 RON 92-II thêm 1.500 đồng/lít so với kỳ 05.11; đây không phải mức giảm mới của ngày 18.11.

Dầu quốc tế: Hai chiều biến động

Báo giá CFD tham chiếu hợp đồng dầu tháng 01.2027 lúc 04:31:12 ngày 18.11 ghi nhận WTI giảm nhẹ, trong khi Brent tăng.

Đơn vị: USD/thùng.

Các mức này là ảnh chụp báo giá trực tuyến trong phiên 17.11 theo ngày thị trường quốc tế, không phải giá thanh toán chính thức tại sở giao dịch.

Thông tin thị trường gần nhất cho thấy kỳ vọng dư cung gắn với xuất khẩu Trung Đông phục hồi vẫn gây sức ép lên dầu. Tuy nhiên, rủi ro đối với tàu chở dầu và nguồn cung vận chuyển qua khu vực tiếp tục tạo biến động, khiến hướng giá chưa đồng nhất.

Kỳ điều hành tới: Chưa chốt mức tăng giảm

Theo lịch định kỳ vào thứ Năm, kỳ điều hành kế tiếp dự kiến ngày 19.11.2026 nếu không có thay đổi hoặc điều hành bất thường.

Giá bán lẻ Việt Nam phụ thuộc giá bình quân từng sản phẩm xăng dầu trong kỳ, tỷ giá và các chi phí cấu thành giá cơ sở. Hiện chưa có bộ dữ liệu đầy đủ để tính mức điều chỉnh cụ thể.

Nếu giá thành phẩm bình quân giảm và chi phí khác không tăng bù, dư địa giảm giá có thể xuất hiện. Ngược lại, nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn hoặc chi phí vận chuyển tăng có thể thu hẹp dư địa đó. Diễn biến WTI và Brent tại một thời điểm chưa đủ để kết luận kỳ tới sẽ tăng hay giảm bao nhiêu.