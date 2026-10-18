Giá xăng dầu hôm nay (18-10): Tuần biến động mạnh của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

Kết thúc phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới tăng gần 2%, trong bối cảnh các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông. Diễn biến này lấn át tác động từ kế hoạch bổ sung dầu diesel của Nga và thông tin về thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Ukraine nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng.

Theo nhà đầu tư kiêm nhà phân tích Louis Navellier, các vụ tấn công có thể khiến các hoạt động đáp trả nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen gia tăng. Ông Louis Navellier cho biết, các nhà máy lọc dầu của Saudi Arabia vẫn hoạt động, nhưng 5 nhà máy đã phải tạm thời đóng cửa sau khi một đường ống dẫn dầu hướng ra Biển Đỏ bị ngừng hoạt động do các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Ảnh minh họa: Getty

Bước sang phiên giao dịch ngày 13-10, giá dầu thế giới tăng giảm trái chiều, khi triển vọng thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga làm dấy lên hy vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện, trong khi các cuộc tấn công tại Yemen và Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent giảm 96 cent, tương đương 0,9%, xuống còn 105,69 USD/thùng. Trong khi, giá dầu WTI tăng 40 cent, tương đương 0,4%, lên mức 94,14 USD/thùng.

Giá dầu thế giới đảo chiều tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 14-10. Theo ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz cùng những cuộc đụng độ giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen đang tạo sức ép tăng giá dầu.

Các quan chức Iran chưa công bố chi tiết về chiến thuật mới nhằm vào tàu chiến và tàu thuyền. Tuy nhiên, một quan chức cho biết nước này đã bắt đầu sử dụng các chiến thuật tấn công khác nhau từ khoảng 10 ngày trước.

Trong phiên giao dịch ngày 15-10, giá dầu Brent quay đầu giảm gần 1%, khi giới đầu tư đánh giá khả năng Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với “hạm đội bóng tối” chở dầu trên toàn cầu, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gia tăng rủi ro địa chính trị trên thị trường năng lượng.

Theo Reuters, các cuộc thảo luận về khả năng nới lỏng hạn chế đối với hạm đội ngầm vận chuyển dầu diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời miễn trừ một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu diesel của Nga nhằm góp phần kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới.

Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán mới tập trung vào khả năng Washington cho phép vận chuyển dầu có nguồn gốc hợp pháp bằng những tàu trước đây nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng gần 5%, trong khi dầu WTI tăng hơn 10%. Ảnh minh họa: Economic Times

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới tăng mạnh gần 4%, chạm mốc 110 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và thị trường đánh giá khả năng Nga cung cấp thêm dầu diesel cho thị trường toàn cầu.

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects, giá dầu Brent và dầu WTI đã đảo chiều tăng sau khi xuất hiện những lo ngại mới về nguy cơ xung đột leo thang, giữa lúc có thông tin về khả năng các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia bị tấn công.

Một số nguồn tin tại Israel cho rằng, Iran có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, sau khi tình báo phương Tây phát hiện những động thái quân sự bất thường. Dù thông tin chưa được xác minh, những diễn biến này tiếp tục làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường dầu mỏ, khi nguy cơ căng thẳng kéo dài có thể duy trì sức ép tăng giá.

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, tình hình tại Nga cũng tác động đến thị trường năng lượng. Hôm thứ Năm, Ukraine đã tấn công vào một nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Ông Zelensky đồng thời chỉ trích khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Moscow.

Như vậy, giá dầu thế giới tuần này ghi nhận biến động mạnh với 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng gần 5%, trong khi dầu WTI tăng hơn 10%.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 18-10 cụ thể như sau:

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.