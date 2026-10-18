Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Thế giới có tuần tăng mạnh, dầu diesel dưới 30.000 đồng/lít

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua tuần biến động mạnh, với 3 phiên tăng và 2 phiên tăng, giảm trái chiều.

Cụ thể, trong phiên giao dịch đầu tuần này (12/10), giá dầu thế giới tăng gần 2%, trong bối cảnh các vụ tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen vào Saudi Arabia, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Tới phiên giao dịch 13/10, giá dầu thế giới tăng, giảm trái chiều trong biên độ hẹp, khi triển vọng thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga làm dấy lên hi vọng nguồn cung năng lượng được cải thiện, trong khi các cuộc tấn công tại Yemen và Saudi Arabia làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch 14/10 sau khi lực lượng Houthi ở Yemen (được Iran hậu thuẫn) tấn công vào một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco, tập đoàn dầu khí quốc gia của Saudi Arabia.

Đến phiên giao dịch 15/10, giá dầu thế giới lại biến động trái chiều khi giới đầu tư đánh giá khả năng Mỹ nới lỏng một số hạn chế đối với tàu chở dầu Nga trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.

Chốt phiên giao dịch 15/10, giá dầu Brent giảm 0,13%, xuống còn 105,9 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI của Mỹ tăng 3,03%, lên mức 97,97 USD/thùng.

Giá xăng trong nước ở tuần này được điều chỉnh giảm. Ảnh: Thạch Thảo

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (16/10), giá dầu thế giới tăng tới gần 4%, chạm mốc 110 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5, trong bối cảnh lo ngại nguồn cung từ Trung Đông gia tăng và thị trường đánh giá khả năng Nga cung cấp thêm dầu diesel cho thị trường toàn cầu.

Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent tăng gần 5%, trong khi dầu WTI tăng hơn 10%.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 109,9 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 101,4 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán các mặt hàng xăng dầu tuần này được điều chỉnh theo hướng xăng và dầu diesel giảm, dầu mazut tăng.

Cụ thể, ở kỳ điều hành 15/10, giá xăng E5RON92 hạ 732 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 26.971 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III được điều chỉnh giảm tới 1.225 đồng/lít, xuống mức 27.029 đồng/lít.

Trong khi giá dầu diesel 0.05S giảm nhẹ 22 đồng/lít, xuống mức giá không cao hơn 29.106 đồng/lít.

Ở chiều ngược lại, giá dầu mazut 180CST 3.5S tăng 1.043 đồng/kg, lên tối đa 22.135 đồng/kg.

Trong chiều 15/10, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tiến hành giảm thêm 300 đồng/lít hoặc kg đối với các mặt hàng xăng dầu so với mức giá bán tối đa được công bố trong kỳ điều hành 15/10.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) cũng giảm 350 đồng/lít đối với hai loại xăng và dầu diesel từ 0h ngày 16/10.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.