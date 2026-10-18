Giá xăng dầu hôm nay 18/10: Dầu thế giới neo cuối tuần, chờ kỳ 22/10

Dầu thế giới bước vào cuối tuần với mặt bằng giá cao sau một phiên tăng mạnh. Trong nước, giá Petrolimex chưa thay đổi sau kỳ điều hành ngày 15/10, trong khi chu kỳ tính giá mới hướng tới ngày 22/10 mới ở những ngày đầu.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dầu thế giới tăng vọt phiên giao dịch cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay 17/10/2026: WTI vượt 101 USD/thùng, Brent tiến sát 110 USD; trong nước, Petrolimex giữ mức giá mới sau đợt giảm mạnh ngày 15/10.

Dầu thế giới nghỉ cuối tuần, Brent vẫn sát 110 USD/thùng

Theo bộ dữ liệu sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 18/10 được ghi nhận ở mức tham chiếu 101,84 USD/thùng, không thay đổi so với ngày 17/10.

Dầu Brent cũng giữ mức 109,69 USD/thùng.

Biên độ tham chiếu gần nhất của WTI là 96,85 - 101,91 USD/thùng, trong khi Brent dao động từ 104,92 - 110 USD/thùng.

Cần lưu ý ngày 18/10/2026 là Chủ nhật nên thị trường dầu tương lai quốc tế chưa có phiên giao dịch mới. Việc các mức giá trùng ngày 17/10 phản ánh dữ liệu cuối tuần được giữ nguyên, không phải giá dầu giao dịch đi ngang trong một phiên mới.

Phiên quốc tế gần nhất chứng kiến dầu tăng mạnh. Reuters ghi nhận WTI đóng cửa ở 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa tháng 9, trong khi Brent có thời điểm lên 109,86 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 5. Giá dầu được hỗ trợ bởi lo ngại nguồn cung tại Trung Đông và các cuộc tấn công vào cơ sở lọc dầu của Nga.

Ở chiều ngược lại, các biện pháp bổ sung nguồn cung đang được triển khai. Mỹ đã tìm đối tác để trao đổi tới 17 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, trong khi IEA cũng thúc đẩy việc đưa thêm dầu và diesel dự trữ ra thị trường. Những động thái này có thể giúp hạn chế đà tăng nếu nguồn cung thực tế được cải thiện.

Nhìn tổng thể, dầu thế giới đang ở vùng cao nhưng thị trường chưa hoàn toàn mất cân bằng. Diễn biến từ đầu tuần mới sẽ quan trọng hơn đối với dự báo giá xăng dầu trong nước ngày 22/10.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 18/10

Tại thị trường trong nước, giá bán lẻ Petrolimex ngày 18/10 tiếp tục áp dụng bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

Ở kỳ điều hành ngày 15/10, giá tối đa E5 RON92 giảm 732 đồng/lít xuống 26.971 đồng/lít; E10 RON95-III giảm 1.225 đồng/lít xuống 27.029 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít còn 29.106 đồng/lít.

Nguyên nhân chính là bình quân giá thành phẩm giữa hai kỳ điều hành giảm 3,44% với RON92 và giảm 5,39% với RON95. Ngược lại, giá diesel thành phẩm tăng 1,11%, khiến mức điều chỉnh của dầu diesel nhỏ hơn nhiều so với xăng.

Riêng Petrolimex chủ động bán thấp hơn 300 đồng/lít so với mức giá xác định theo cơ chế điều hành. Chính sách này được doanh nghiệp thông báo áp dụng tối thiểu đến ngày 29/10/2026. Vì vậy, giá bán tại hệ thống Petrolimex hiện thấp hơn giá trần được công bố.

So với bảng giá Petrolimex ngày 8/10, tại Vùng 1, E10 RON95-V và E10 RON95-III cùng giảm 1.530 đồng/lít; E5 RON92 giảm 1.030 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 320 đồng/lít và dầu hỏa giảm 220 đồng/lít.

Dự báo kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 22/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 22/10/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ đang tạo áp lực tăng rõ hơn so với kỳ trước. WTI đã lên trên 101 USD/thùng, trong khi Brent áp sát ngưỡng 110 USD/thùng sau phiên giao dịch cuối tuần.

Nếu mặt bằng này kéo dài trong các phiên từ 19 - 21/10 và giá thành phẩm RON92, RON95 tăng theo, khả năng giá xăng trong nước chịu áp lực tăng trở lại sẽ lớn hơn.

Tuy nhiên, chưa đủ cơ sở để dự báo một mức tăng cụ thể.

Kỳ ngày 15/10 cho thấy biến động của dầu thô không thể chuyển thẳng sang giá bán lẻ: dù WTI và Brent tăng vào cuối chu kỳ, giá xăng trong nước vẫn giảm mạnh bởi bình quân giá thành phẩm của cả tuần đi xuống.

Ngoài ra, việc các nước giải phóng thêm dầu dự trữ và khả năng nguồn cung phục hồi có thể khiến giá dầu quốc tế hạ nhiệt khi thị trường mở cửa trở lại.

Một điểm đáng chú ý đối với người tiêu dùng là Petrolimex cho biết mức bán thấp hơn 300 đồng/lít so với cơ chế điều hành được duy trì tối thiểu đến ngày 29/10. Vì vậy, ngay cả sau kỳ điều hành ngày 22/10, mức giá thực tế tại hệ thống này còn phụ thuộc việc áp dụng chính sách giảm thêm nói trên.

Với dữ liệu ngày 18/10, nhận định phù hợp nhất là áp lực tăng đang hiện hữu do dầu thế giới ở vùng cao, nhưng cần chờ các phiên đầu tuần và đặc biệt là giá thành phẩm xăng dầu bình quân trước khi xác định xu hướng ngày 22/10.