Giá xăng dầu hôm nay 18.10.2026: Brent khép phiên gần 110 USD

Giá bán lẻ trong nước tiếp tục theo kỳ điều chỉnh gần nhất, còn thị trường dầu quốc tế khép tuần ở mặt bằng cao. Tại Vùng 1 của Petrolimex, E5 RON 92 Mức 2 có giá 26.670 đồng/lít, thấp hơn 50 đồng so với E10 RON 95 Mức 3.

Hình minh họa

Giá bán lẻ Petrolimex đang áp dụng

Bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15.10.2026, áp dụng trong hệ thống phân phối Petrolimex. Đến thời điểm chốt bài đầu ngày 18.10, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn.

Đơn vị: đồng/lít.

Trong kỳ điều chỉnh ngày 15.10, giá E10 RON 95 Mức 3 tại Vùng 1 giảm 1.530 đồng/lít so với kỳ 8.10; E5 RON 92 Mức 2 giảm 1.030 đồng/lít. Đây là biến động của kỳ điều hành trước, không phải mức giảm mới trong ngày 18.10.

Dầu thế giới tăng mạnh trong phiên cuối tuần

Giá thanh toán phiên 16.10 cho thấy cả hai loại dầu chủ chốt đều tăng hơn 3 USD/thùng so với phiên liền trước. WTI vượt 101 USD/thùng, còn Brent tiến sát 110 USD/thùng.

Lo ngại về an toàn hạ tầng năng lượng và khả năng gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông tiếp tục khiến thị trường nhạy cảm với thông tin mới. Một phần đà tăng gắn với các thông tin chưa được xác nhận đầy đủ, nên giá dầu vẫn có thể đảo chiều khi xuất hiện diễn biến khác.

Giá trong nước còn phụ thuộc diễn biến cả kỳ

Nếu rủi ro nguồn cung kéo dài, dầu thế giới có thể tiếp tục chịu áp lực tăng khi giao dịch trở lại. Ngược lại, tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng có thể làm giảm phần giá tăng do lo ngại gián đoạn vận chuyển.

Với thị trường Việt Nam, một phiên dầu thô tăng mạnh chưa đủ để xác định mức điều chỉnh bán lẻ tiếp theo. Diễn biến giá thành phẩm bình quân trong kỳ, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá vẫn cần được theo dõi trước khi đưa ra dự báo cụ thể.