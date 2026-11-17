Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới chốt phiên giảm hơn 3% trong thứ Hai (16-11), khi những dấu hiệu cho thấy dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz đang phục hồi càng củng cố dự báo thị trường sẽ dư cung. Tuy nhiên, các sự cố mới liên quan đến tàu chở dầu tiếp tục cho thấy những rủi ro đối với hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 16-11, giá dầu Brent giảm 3,4 USD, tương đương 3,6%, xuống còn 92,44 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu WTI giảm 2,84 USD, tương đương 3,2%, xuống còn 85,72 USD/thùng.

Giá dầu thế giới giảm khi chốt phiên giao dịch ngày 16-11. Ảnh minh họa: Reuters

Ngày 13-11, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết thị trường dầu mỏ toàn cầu sẽ quay trở lại trạng thái dư cung trong quý IV năm nay, khi xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của nhu cầu dầu toàn cầu, bất chấp các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển vẫn tiếp diễn.

Ông Dennis Kissler, chuyên gia của BOK Financial, nhận định: “Mặc dù căng thẳng địa chính trị ở mức cao nhưng dường như đã trở thành trạng thái bình thường mới, nguồn cung dầu toàn cầu vẫn tương đối ổn định và sản lượng dầu của Mỹ cũng đang duy trì gần mức cao kỷ lục”.

IEA ước tính nguồn cung dầu quý IV bình quân 105 triệu thùng/ngày, vượt nhu cầu 1,7 triệu thùng/ngày, trái ngược dự báo thiếu hụt trước đó; đồng thời cho biết 71 triệu thùng từ kho dự trữ khẩn cấp (gồm 15 triệu thùng dầu diesel) sẽ được đưa ra thị trường vào cuối tháng 2 tới.

Ngày 15-11, ngân hàng Goldman Sachs cho biết dự báo giá dầu Brent sẽ đạt trung bình 88 USD/thùng trong năm tới và giảm xuống 78 USD/thùng vào tháng 12-2027 khi tình trạng dư cung gây sức ép lên thị trường. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, ngân hàng này nhận định giá dầu vẫn có nguy cơ tăng do các cuộc tấn công nhằm vào hoạt động vận tải biển tại Trung Đông.

Theo Goldman Sachs, nguồn cung dầu từ Trung Đông và nhu cầu dầu toàn cầu đã thích ứng khá tốt trước những rủi ro gia tăng đối với hoạt động vận tải biển cũng như mặt bằng giá dầu cao hơn.

Ảnh minh họa: Reuters

Những dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu suy yếu tại Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới cũng gây sức ép lên giá dầu. Số liệu mới nhất do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 16-11 cho thấy sản lượng lọc dầu trong tháng 10 của nước này giảm 2% so với tháng trước và giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết tổ chức này đã tổ chức một cuộc họp trực tuyến vào ngày 16-11 để thảo luận về việc rà soát năng lực sản xuất dầu tối đa bền vững của các nước thành viên.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết vào thứ Hai rằng hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi tại eo biển Hormuz, gây ra các vụ nổ. Theo tuyên bố của lực lượng này, sáu tàu chở dầu đã bốc cháy trong những sự cố tương tự xảy ra vào hai ngày 15 và 16-11. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh những thông tin này.

Các chuyên gia phân tích của BMI nhận định, hoạt động xuất khẩu dầu của các nước OPEC+ đang phục hồi nhưng vẫn rất mong manh, trong khi nguồn cung dầu trong khu vực vẫn dễ bị gián đoạn.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều 12-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.