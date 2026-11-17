Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay quay đầu giảm mạnh trong bối cảnh Mỹ gia hạn thêm 90 ngày miễn trừ Đạo luật Jones, cho phép tàu mang cờ nước ngoài vận chuyển dầu mỏ và các loại hàng hóa khác giữa các cảng của nước này.

Đây là đợt miễn trừ có thời hạn dài nhất trong lịch sử đạo luật hơn 100 năm này. Chính quyền Washington lần đầu ban hành miễn trừ trên diện rộng vào tháng 3, khoảng một tháng sau khi Mỹ phát động cuộc chiến với Iran, nhằm giảm giá dầu và nhiên liệu.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Đến tháng 8, Mỹ tiếp tục gia hạn nhưng chuyển sang cơ chế xem xét miễn trừ theo từng trường hợp cụ thể. Điều kiện này vẫn được duy trì trong đợt gia hạn mới nhất.

Việc nới lỏng quy định vận tải biển được kỳ vọng giúp giảm giá xăng, dầu diesel và phân bón thông qua tăng tính linh hoạt trong vận chuyển, hạn chế các điểm nghẽn logistics.

Nhà Trắng cho biết, kể từ khi lệnh miễn trừ được ban hành hồi tháng 3, khoảng 90 triệu thùng sản phẩm dầu mỏ đã được vận chuyển bổ sung giữa các cảng của Mỹ. Trong đó, có 27 triệu thùng xăng, 26 triệu thùng dầu thô và 6 triệu thùng nhiên liệu tái tạo.

Bên cạnh đó, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu gia tăng cũng gây sức ép lên thị trường. Báo cáo công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ tiếp tục mở rộng.

Trong khi đó, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có dấu hiệu hạ nhiệt sau xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, khiến yếu tố rủi ro nguồn cung không còn chi phối thị trường mạnh như trước.

Các chuyên gia nhận định mối quan tâm của thị trường đã thay đổi đáng kể. Nếu như vài tháng trước, giới đầu tư lo ngại nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thì hiện nay, tâm điểm là tình trạng dư thừa dầu mỏ.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành chiều 12/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5 RON92 giảm 1.499 đồng/lít, không cao hơn 19.399 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Giá xăng trong nước liên tục giảm từ ngày 1/11 đến nay.

Dầu diesel giảm 1.874 đồng/lít, không cao hơn 26.822 đồng/lít. Dầu mazut giảm 2.263 đồng/kg, không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Đây là lần giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng tính từ đầu tháng 11 đến nay.