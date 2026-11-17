Thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục chịu sức ép giảm giá trong những phiên giao dịch đầu tuần, khi triển vọng nguồn cung gia tăng và nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự khởi sắc.

Theo dữ liệu tham chiếu sáng 17/11, dầu WTI lùi xuống dưới 84 USD/thùng, trong khi Brent về gần 92 USD/thùng. Tại Việt Nam, giá xăng dầu vẫn áp dụng bảng giá Petrolimex từ chiều 12/11, trước kỳ điều chỉnh tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Hình minh họa.

Giá dầu thế giới hôm nay 17/11/2026: WTI và Brent giảm mạnh

Theo số liệu tham chiếu ngày 17/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 83,83 USD/thùng, thấp hơn 5,09 USD/thùng so với mức 88,92 USD/thùng hiển thị ngày 16/11. Chênh lệch tương đương khoảng 5,72%.

Trong khi đó, dầu Brent giảm từ mức tham chiếu 96,13 USD/thùng xuống còn 91,78 USD/thùng, chênh lệch 4,35 USD/thùng, tương đương khoảng 4,53%.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 17/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Đây là chênh lệch giữa hai mốc dữ liệu tham chiếu, không phải mức giảm được xác nhận của một phiên giao dịch.

Đáng chú ý, biên độ giá dầu WTI ngày 17/11 được ghi nhận từ 83,78 đến 88,21 USD/thùng, so với khoảng 87,81 - 89,64 USD/thùng trong dữ liệu ngày 16/11.

Đối với dầu Brent, biên độ tham chiếu ngày 17/11 nằm trong khoảng 91,58 - 91,81 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với khoảng 95,07 - 97,13 USD/thùng ở mốc trước đó.

Đơn vị: USD/thùng. Biên độ ngày 17/11 chưa phản ánh toàn bộ phiên giao dịch.

Diễn biến mới cho thấy giá dầu quốc tế đang chịu sức ép giảm đáng kể. Tuy nhiên, cần phân biệt các mốc tham chiếu này với giá thanh toán của thị trường quốc tế.

Trong phiên giao dịch ngày 16/11 theo giờ Mỹ, dầu Brent chốt ở mức 92,44 USD/thùng, giảm 3,6%, trong khi dầu WTI giảm 3,2%, xuống 85,72 USD/thùng. Như vậy, xu hướng giảm đã được ghi nhận rõ trong phiên giao dịch quốc tế đầu tuần.

Một trong những yếu tố gây sức ép lên thị trường là triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu cải thiện. Hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông phục hồi, trong khi nhu cầu tiêu thụ tại một số thị trường lớn chưa có dấu hiệu tăng mạnh.

Theo đánh giá mới của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), nguồn cung dầu toàn cầu trong quý IV/2026 có thể vượt nhu cầu khoảng 1,7 triệu thùng/ngày. Triển vọng dư cung này tiếp tục tạo áp lực lên giá dầu.

Bên cạnh đó, số liệu hoạt động lọc dầu tại Trung Quốc trong tháng 10 suy giảm cũng làm gia tăng những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ năng lượng.

Dù vậy, giá dầu thế giới vẫn có thể xuất hiện các nhịp phục hồi ngắn hạn nếu điều kiện cung ứng thay đổi. Vì vậy, chưa thể khẳng định xu hướng giảm hiện tại sẽ kéo dài trong những phiên tiếp theo.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 17/11/2026: Petrolimex giữ mức giảm từ ngày 12/11

Trong khi giá dầu thế giới biến động mạnh, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam ngày 17/11 vẫn áp dụng bảng giá được Petrolimex công bố từ 15h ngày 12/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 đang được bán với giá 19.390 đồng/lít, trong khi xăng E10 RON 95-III có giá 19.840 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-V được niêm yết ở mức 21.840 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 17/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 12/11/2026.

Trong kỳ điều chỉnh gần nhất, các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm giá so với ngày 5/11. Trong đó, xăng E5 RON 92-II giảm 1.500 đồng/lít tại vùng 1, còn xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít.

Giá dầu diesel cũng giảm đáng kể. Dầu DO 0,05S-II giảm 1.870 đồng/lít, trong khi dầu DO 0,001S-V giảm 1.470 đồng/lít. Dầu hỏa 2-K ghi nhận mức giảm 2.200 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Việc giá nhiên liệu giảm mang lại lợi ích trực tiếp cho người tiêu dùng và các doanh nghiệp vận tải. Chẳng hạn, với mỗi lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1, người sử dụng phương tiện tiết kiệm khoảng 60.000 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 12/11.

Đối với doanh nghiệp sử dụng dầu diesel, mức giảm 1.870 đồng/lít của DO 0,05S-II tương đương khoản tiết kiệm 187.000 đồng cho mỗi 100 lít nhiên liệu mua tại vùng 1.

Tuy nhiên, giá bán tại vùng 2 vẫn cao hơn vùng 1 do điều kiện địa bàn kinh doanh. Giá thực tế tại các khu vực này được doanh nghiệp quyết định trong giới hạn đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 19/11/2026: Có thể giảm tiếp?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh tiếp lúc 15h ngày 19/11/2026.

Sau đợt giảm giá ngày 12/11, diễn biến mới của thị trường thế giới đang tạo thêm kỳ vọng về khả năng giá nhiên liệu trong nước tiếp tục giảm.

Đáng chú ý, giá dầu WTI và Brent vừa ghi nhận một phiên giảm mạnh trên thị trường quốc tế. Triển vọng nguồn cung cải thiện cùng những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ có thể tiếp tục gây sức ép lên mặt bằng giá trong thời gian tới.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm thế giới duy trì xu hướng giảm trong những phiên còn lại của kỳ tính giá, khả năng giá bán lẻ xăng dầu trong nước giảm thêm có thể được hỗ trợ.

Tuy nhiên, không thể lấy trực tiếp mức giảm của dầu WTI hoặc Brent để tính mức giảm của xăng E5 RON 92, E10 RON 95 hay dầu diesel tại Việt Nam.

Giá bán lẻ trong nước còn phụ thuộc vào bình quân giá xăng dầu thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá, diễn biến tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và cơ chế điều hành, bình ổn giá theo quy định.

Đặc biệt, giá xăng và dầu diesel có thể diễn biến không đồng đều do đặc điểm cung cầu từng sản phẩm.

Ở thời điểm sáng 17/11, dù xu hướng giảm của thị trường dầu thế giới đã rõ hơn, vẫn chưa đủ dữ liệu để xác định chính xác mức điều chỉnh giá xăng dầu ngày 19/11.

Vì vậy, khả năng giảm giá tiếp tục là một kịch bản cần theo dõi, thay vì có thể khẳng định chắc chắn.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex áp dụng từ chiều 12/11. Các diễn biến mới của thị trường nhiên liệu thành phẩm trong những ngày 17–18/11 sẽ là thông tin quan trọng trước kỳ điều hành tiếp theo.