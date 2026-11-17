Người mua nhiên liệu cần đối chiếu đúng chủng loại và vùng bán hàng. Hai dòng E10 RON 95 khác cấp chất lượng được niêm yết riêng, còn giá dầu điêzen cũng tách theo hàm lượng lưu huỳnh; vì vậy, một mức giá chung cho từng nhóm có thể gây nhầm lẫn.

Hình minh họa

Bảng giá bán lẻ đang áp dụng

Tại thời điểm kiểm tra 04:43 ngày 17.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026. Đây là giá bán đang áp dụng trong hệ thống, không phải một lần điều chỉnh mới ngày 17.11.

Đơn vị: đồng/lít.

Giá Vùng 2 là mức tối đa theo thông cáo. Đơn vị thành viên quyết định giá bán thực tế tại địa bàn trong giới hạn được quy định.

Trong bảng Vùng 1, E10 RON 95 Mức 5 cao hơn E10 RON 95 Mức 3 là 2.000 đồng/lít. Hai sản phẩm điêzen chênh nhau 1.800 đồng/lít. Những khoảng cách này phản ánh các dòng sản phẩm khác cấp chất lượng, cần giữ nguyên khi tra cứu.

Dầu quốc tế giảm tại thời điểm ghi nhận

Các báo giá dưới đây là CFD tham chiếu hợp đồng tháng 01.2027, đơn vị USD/thùng. Mức thay đổi lấy cùng ô báo giá trực tuyến và cùng cơ sở tham chiếu của nền tảng.

Đây là ảnh chụp báo giá theo thời gian thực, không phải giá thanh toán chính thức của hợp đồng tại sở giao dịch.

Dòng dầu xuất khẩu Trung Đông phục hồi đang củng cố lo ngại dư cung. Tuy nhiên, rủi ro đối với vận tải biển vẫn có thể làm thay đổi kỳ vọng nguồn cung, khiến giá dầu tiếp tục biến động.

Kỳ điều hành tới: Cần theo dõi giá thành phẩm bình quân

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm, kỳ kế tiếp dự kiến ngày 19.11.2026 nếu không có thay đổi hoặc điều hành bất thường.

Dầu thô giảm tạo thêm một tín hiệu để theo dõi, nhưng chưa đủ để xác định mức giảm giá bán lẻ trong nước. Kết quả còn phụ thuộc giá bình quân từng sản phẩm xăng dầu trong kỳ, tỷ giá và các chi phí cấu thành giá cơ sở.

Nếu giá thành phẩm tiếp tục hạ và những yếu tố khác không tăng bù, dư địa giảm giá có thể mở ra. Hiện chưa có bộ dữ liệu bình quân và chi phí đầy đủ để dự báo mức điều chỉnh cụ thể cho từng mặt hàng.