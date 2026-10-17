Giá xăng dầu hôm nay (17-10): Giá dầu thế giới tăng mạnh, lên mức gần 110 USD/thùng

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 16-10, giá dầu Brent tăng 3,94 USD/thùng, tương đương 3,7%, lên mức 109,86 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 19-5, giá dầu WTI tăng 3,44 USD/thùng, tương đương 3,5%, lên mức 101,41 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 17-9.

Tính chung cả tuần, giá dầu Brent tăng 4,9%, trong khi dầu WTI tăng tới 10,4%.

Giá dầu thế giới tăng gần 4% trong phiên giao dịch ngày 16-10. Ảnh minh họa: Anadolu Ajansu

Theo công ty nghiên cứu và tư vấn Energy Aspects, giá dầu Brent và dầu WTI đã đảo chiều tăng sau khi xuất hiện những lo ngại mới về nguy cơ xung đột leo thang, giữa lúc có thông tin về khả năng các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia bị tấn công.

Một số nguồn tin tại Israel cho rằng, Iran có thể đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu, sau khi tình báo phương Tây phát hiện những động thái quân sự bất thường. Dù thông tin chưa được xác minh, những diễn biến này tiếp tục làm gia tăng tâm lý thận trọng trên thị trường dầu mỏ, khi nguy cơ căng thẳng kéo dài có thể duy trì sức ép tăng giá.

Trong một diễn biến khác, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo hướng về thành phố Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Đây là địa điểm có vai trò quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Saudi Arabia, giúp nước này vận chuyển dầu ra thị trường quốc tế mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz.

Theo đánh giá ban đầu của công ty tư vấn Rapidan Energy Group, cơ sở hạ tầng tại Yanbu không bị hư hại.

Những lo ngại về nguồn cung cũng gia tăng khi các cuộc tấn công xung quanh eo biển Hormuz leo thang trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.

Theo các chuyên gia phân tích của công ty dữ liệu và phân tích thị trường hàng hóa Kpler, các cuộc tấn công của Iran đã khiến lượng dầu thô vận chuyển qua vùng Vịnh giảm mạnh. Các chuyên gia nhận định, nếu không đạt được một thỏa thuận chính trị toàn diện, việc khôi phục hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz có thể diễn ra chậm hơn và thiếu ổn định.

Ảnh minh họa: Vanguardngr

Bên cạnh những diễn biến tại Trung Đông, tình hình tại Nga cũng tác động đến thị trường năng lượng. Hôm thứ Năm, Ukraine đã tiến hành tấn công vào một nhà máy lọc dầu của Nga, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev không tiếp tục thực hiện thỏa thuận ngừng bắn liên quan đến các cơ sở năng lượng do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố. Ông Zelensky đồng thời chỉ trích khả năng Washington đạt được thỏa thuận với Moscow.

Theo hai nguồn tin trong ngành chia sẻ với Reuters, nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga đã tạm ngừng hoạt động tại một phân xưởng chưng cất dầu thô chính sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái hôm thứ Năm.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch của BOK Financial nhận định, xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, trong khi khả năng Nga cung cấp thêm dầu diesel cho thị trường vẫn chưa rõ ràng. Hai yếu tố này đang thúc đẩy các nhà giao dịch tăng cường mua vào.

Trước nguy cơ nguồn cung bị gián đoạn, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm đã nhất trí đưa hơn 20 triệu thùng nhiên liệu ra thị trường nhằm góp phần ổn định nguồn cung.

Bộ Năng lượng Mỹ hôm thứ Sáu cũng thông báo tiếp nhận đề xuất trao đổi tối đa 17 triệu thùng dầu thô từ Kho dự trữ dầu chiến lược quốc gia. Trước đó, Washington đã đồng ý cho vay 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ này, trong khuôn khổ kế hoạch phối hợp với khoảng 30 quốc gia thành viên IEA nhằm đưa tổng cộng 400 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ trên toàn thế giới ra thị trường.

Giá dầu Brent hầu như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 15-10, trong khi giá dầu WTI tăng hơn 3%, sau thông tin Mỹ đang cân nhắc kế hoạch nới lỏng các hạn chế đối với “hạm đội bóng tối” chở dầu của thế giới. Đà tăng của dầu WTI còn được hỗ trợ bởi lượng dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh do hoạt động khai thác bị gián đoạn bởi bão Isaias.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 17-10 cụ thể như sau:

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.