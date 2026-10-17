Giá xăng dầu hôm nay 17/10: Dầu thế giới tăng vọt phiên giao dịch cuối tuần

Chỉ 2 ngày sau kỳ điều hành giảm giá xăng trong nước, thị trường dầu thế giới đã nóng trở lại. WTI và Brent cùng tăng mạnh trong phiên cuối tuần, tạo áp lực mới cho chu kỳ tính giá hướng tới ngày 22/10.

Hình minh họa.

VCCI đề nghị làm rõ việc hoàn trả khoản ngân sách tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu

VCCI đề nghị làm rõ cơ chế trích lập để hoàn trả khoản ngân sách nhà nước đã tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Giá dầu thế giới tăng mạnh, Brent tiến sát 110 USD/thùng

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI được ghi nhận ở mức 101,84 USD/thùng, tăng 4,25 USD/thùng so với mức 97,59 USD/thùng ngày 16/10, tương đương khoảng 4,35%.

Dầu Brent tăng từ 105,69 USD/thùng lên 109,69 USD/thùng, tăng 4 USD/thùng, tương đương khoảng 3,78%.

Trong bộ dữ liệu cập nhật, WTI có biên độ 96,85 - 101,91 USD/thùng, còn Brent dao động từ 104,92 - 110 USD/thùng.

Cần lưu ý ngày 17/10 là thứ Bảy nên thị trường dầu tương lai quốc tế không có phiên giao dịch mới trong ngày. Các mức trên phản ánh dữ liệu tham chiếu sau phiên thứ Sáu 16/10.

Reuters ghi nhận Brent trong phiên 16/10 có thời điểm lên 109,86 USD/thùng, cao nhất kể từ tháng 5; WTI đóng cửa ở 101,41 USD/thùng, cao nhất kể từ giữa tháng 9. Diễn biến tăng mạnh xuất hiện khi thị trường lo ngại nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng của Nga.

Mặt khác, nguồn cung bổ sung đang được đưa ra nhằm giảm sức ép. Mỹ ngày 16/10 thông báo tìm đối tác trao đổi tới 17 triệu thùng dầu từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược, nằm trong nỗ lực phối hợp bổ sung nguồn cung ra thị trường.

Như vậy, dầu bước vào cuối tuần với mặt bằng giá cao hơn rõ rệt nhưng thị trường vẫn tồn tại các yếu tố kiềm chế đà tăng. Diễn biến từ đầu tuần tới sẽ có ý nghĩa lớn đối với chu kỳ tính giá mới tại Việt Nam.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 17/10

Trong nước, giá bán lẻ tại hệ thống Petrolimex tiếp tục áp dụng mức có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá ngày 8/10, mức giảm tại Petrolimex Vùng 1 khá mạnh:

Ở kỳ điều hành chính thức ngày 15/10, Bộ Công Thương công bố giá E5 RON92 tối đa 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít; E10 RON95-III tối đa 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít, xuống 29.106 đồng/lít.

Đáng chú ý, bình quân giá thành phẩm giữa hai kỳ 8/10 và 15/10 giảm 3,44% với RON92 và giảm 5,39% với RON95, trong khi diesel 0,05S lại tăng 1,11%. Điều này lý giải vì sao xăng giảm mạnh dù dầu thô thế giới ở những phiên cuối chu kỳ vẫn duy trì mức cao.

Dự báo kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 22/10

Theo quy định hiện hành, giá xăng dầu được điều hành vào thứ Năm hằng tuần. Nếu lịch không thay đổi, kỳ tiếp theo dự kiến rơi vào ngày 22/10/2026.

Tín hiệu đầu chu kỳ hiện gây áp lực đáng kể hơn so với ngày 15/10.

WTI đã vượt 101 USD/thùng, còn Brent có thời điểm chạm vùng 110 USD/thùng. Nếu mặt bằng này duy trì trong nhiều phiên và giá thành phẩm RON92, RON95 tăng tương ứng, khả năng tạo áp lực tăng lên giá xăng trong nước sẽ rõ hơn.

Tuy nhiên, hiện mới là giai đoạn đầu của chu kỳ 15 - 22/10. Chưa đủ dữ liệu để dự báo giá xăng tuần tới sẽ tăng bao nhiêu, thậm chí chưa thể khẳng định chắc chắn sẽ tăng.

Thị trường còn phải theo dõi tác động từ việc bổ sung dầu dự trữ, khả năng phục hồi nguồn cung và biến động giá sản phẩm lọc dầu. Việc Mỹ đề nghị đưa thêm tới 17 triệu thùng dầu từ kho dự trữ ra thị trường có thể góp phần hạn chế đà tăng nếu nguồn cung thực tế được cải thiện.

Kỳ điều hành ngày 15/10 cũng là ví dụ rõ ràng cho độ trễ của cơ chế tính giá: dù WTI và Brent tăng mạnh vào cuối chu kỳ, giá xăng trong nước vẫn giảm do bình quân giá thành phẩm của cả tuần đi xuống.

Vì vậy, nhận định phù hợp ở thời điểm ngày 17/10 là áp lực tăng đã xuất hiện khá mạnh ngay đầu chu kỳ mới, nhưng cần chờ thêm các phiên từ 19 - 21/10 và đặc biệt là diễn biến giá thành phẩm trước khi xác định xu hướng kỳ 22/10.