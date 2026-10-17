Giá xăng dầu hôm nay 17.10.2026: Dầu thế giới tăng mạnh

Giá bán lẻ tại Petrolimex tiếp tục áp dụng theo bảng có hiệu lực từ chiều 15.10. Trong khi đó, đà tăng của dầu thế giới đang tạo thêm áp lực chi phí, nhưng chưa đồng nghĩa giá xăng trong nước sẽ lập tức điều chỉnh theo.

Hình minh họa.

Giá bán lẻ Petrolimex đang áp dụng

Tại Vùng 1, xăng E10 RON95 Mức 5 được bán ở mức 27.520 đồng/lít; E10 RON95 Mức 3 là 26.720 đồng/lít. Xăng E5 RON92 Mức 2 có giá 26.670 đồng/lít.

Hai loại điêzen lần lượt được niêm yết ở mức 30.200 đồng/lít với loại 0,001S Mức 5 và 28.800 đồng/lít với loại 0,05S Mức 2.

Đơn vị: đồng/lít. Bảng có hiệu lực từ 15h00 ngày 15.10.2026.

Mức giá giữa hai vùng khác nhau tùy sản phẩm. Riêng E5 RON92 Mức 2 tại Vùng 2 cao hơn Vùng 1 là 530 đồng/lít.

Dầu thế giới tăng, chưa thể chốt mức điều chỉnh trong nước

Kết thúc phiên 16.10, WTI tăng 3,44 USD lên 101,41 USD/thùng; Brent tăng 3,94 USD lên 109,86 USD/thùng. Lo ngại gián đoạn nguồn cung tiếp tục hỗ trợ giá.

Đơn vị: USD/thùng; biến động so với phiên 15.10.2026.

Nếu mặt bằng dầu cao kéo dài và truyền sang giá xăng, dầu thành phẩm, áp lực tăng giá trong nước sẽ lớn hơn. Ngược lại, giá thành phẩm hạ nhiệt có thể làm giảm sức ép này.

Dù vậy, một phiên tăng của dầu thô chưa đủ để xác định mức điều chỉnh tại kỳ điều hành tiếp theo. Cần có thêm dữ liệu giá thành phẩm bình quân trong cả kỳ, tỷ giá và các yếu tố chi phí trước khi đưa ra dự báo cụ thể cho từng mặt hàng.