Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Thị trường bước vào tuần mới, giá xăng có giảm tiếp?

Thị trường dầu mỏ thế giới bước vào tuần giao dịch mới sau hai tuần liên tiếp giảm giá. Theo dữ liệu tham chiếu sáng 16/11, dầu WTI và Brent vẫn giữ nguyên mức hiển thị từ cuối tuần, trong khi thị trường chờ những biến động mới khi hoạt động giao dịch trở lại.

Tại Việt Nam, giá xăng dầu tiếp tục áp dụng bảng giá được Petrolimex công bố từ chiều 12/11, trước kỳ điều hành tiếp theo dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Hình minh họa.

Giá xăng dầu hôm nay 15/11/2026: Thị trường thế giới nghỉ cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay 15/11/2026 ghi nhận WTI và Brent không đổi theo bảng tham chiếu cuối tuần. Trong nước, giá bán lẻ vẫn giữ mức giảm từ ngày 12/11.

Giá dầu thế giới hôm nay 16/11/2026: WTI và Brent chưa có biến động mới

Theo dữ liệu tham chiếu ngày 16/11, giá dầu thô WTI được ghi nhận ở mức 88,92 USD/thùng, không thay đổi so với mức hiển thị ngày 15/11. Dầu Brent cũng duy trì ở mức 96,13 USD/thùng.

Bảng so sánh giá dầu thế giới ngày 16/11/2026:

Đơn vị: USD/thùng. Số liệu theo các mốc tham chiếu được cung cấp, không phải báo giá giao dịch mới của ngày 16/11.

Biên độ giá đi kèm dữ liệu ngày 16/11 cũng được giữ nguyên so với ngày trước đó. Trong đó, dầu WTI có khoảng giá từ 87,81 đến 89,64 USD/thùng, còn dầu Brent từ 95,07 đến 97,13 USD/thùng.

Đơn vị: USD/thùng.

Việc các mức giá trên không thay đổi chủ yếu phản ánh dữ liệu được giữ lại trong thời gian thị trường nghỉ cuối tuần, không đồng nghĩa với việc thị trường đã ổn định hoàn toàn.

Đáng chú ý, theo dữ liệu giao dịch quốc tế, phiên cuối cùng của tuần trước ghi nhận dầu Brent chốt ở mức 95,84 USD/thùng, tăng nhẹ 0,02 USD/thùng, trong khi WTI giảm 0,18 USD/thùng, xuống 88,56 USD/thùng. Đây là giá thanh toán hợp đồng được ghi nhận riêng, khác với các mốc hiển thị trong bảng tham chiếu nêu trên.

Tính chung tuần giao dịch kết thúc ngày 13/11, cả WTI và Brent đều giảm khoảng 2,5%. Thị trường dầu mỏ chịu tác động từ những đánh giá về khả năng nguồn cung gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu ở một số thị trường lớn có dấu hiệu chững lại.

Diễn biến này cho thấy dù giá dầu có những nhịp phục hồi ngắn trong tuần, áp lực giảm vẫn hiện hữu. Bước sang tuần mới, thị trường sẽ tiếp tục theo dõi các tín hiệu cung cầu và biến động giá nhiên liệu thành phẩm.

Đối với Việt Nam, giá dầu thô thế giới là chỉ báo đáng chú ý nhưng không quyết định trực tiếp mức giá xăng dầu bán lẻ trong nước. Giá thành phẩm quốc tế trong kỳ tính giá mới là một trong những căn cứ quan trọng của hoạt động điều hành.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 16/11/2026: Petrolimex giữ giá từ ngày 12/11

Tại Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu ngày 16/11 tiếp tục áp dụng bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 12/11/2026.

Theo đó, xăng E5 RON 92-II tại vùng 1 được bán ở mức 19.390 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III có giá 19.840 đồng/lít, còn xăng E10 RON 95-V ở mức 21.840 đồng/lít.

Bảng giá xăng dầu Petrolimex hôm nay 16/11/2026:

Đơn vị: đồng/lít. Giá Petrolimex áp dụng từ 15h ngày 12/11/2026.

Ở kỳ điều hành gần nhất, các mặt hàng xăng dầu trong bảng giá trên đều giảm so với ngày 5/11.

Trong đó, xăng E5 RON 92-II giảm 1.500 đồng/lít tại vùng 1, đưa giá bán xuống dưới 19.400 đồng/lít. Xăng E10 RON 95-III giảm 1.310 đồng/lít, còn E10 RON 95-V giảm 810 đồng/lít.

Nhóm dầu cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Dầu diesel DO 0,001S-V giảm 1.470 đồng/lít, dầu DO 0,05S-II giảm 1.870 đồng/lít, trong khi dầu hỏa 2-K giảm 2.200 đồng/lít.

Bảng so sánh giá Petrolimex vùng 1 giữa hai kỳ điều chỉnh:

Đơn vị: đồng/lít.

Việc giá xăng dầu giảm góp phần tiết kiệm chi phí đi lại cho người dân, đồng thời giảm một phần chi phí nhiên liệu trong hoạt động vận tải và sản xuất.

Chẳng hạn, với mỗi lần mua 40 lít xăng E5 RON 92-II tại vùng 1, người tiêu dùng tiết kiệm được khoảng 60.000 đồng so với trước kỳ điều chỉnh ngày 12/11.

Đối với dầu diesel DO 0,05S-II, mức giảm 1.870 đồng/lít tương ứng khoản tiết kiệm 187.000 đồng khi mua 100 lít nhiên liệu tại vùng 1.

Giá bán tại vùng 2 cao hơn vùng 1 do đặc điểm địa bàn kinh doanh. Theo quy định áp dụng tại hệ thống Petrolimex, doanh nghiệp quyết định giá bán thực tế ở vùng 2 nhưng không được vượt mức giá đã công bố.

Dự báo giá xăng dầu ngày 19/11/2026: Có thể tiếp tục giảm?

Theo lịch điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần, giá xăng dầu trong nước dự kiến được điều chỉnh tiếp lúc 15h ngày 19/11/2026.

Sau kỳ giảm giá ngày 12/11, thị trường đang quan tâm liệu giá xăng dầu có tiếp tục giảm trong tuần này hay xuất hiện biến động theo chiều ngược lại.

Xét trên diễn biến quốc tế, WTI và Brent vừa trải qua hai tuần giảm giá liên tiếp. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ khả năng giá nhiên liệu tiếp tục hạ nhiệt nếu xu hướng giảm được duy trì trên thị trường xăng dầu thành phẩm.

Tuy nhiên, việc giá dầu thô giảm trong tuần trước không đồng nghĩa giá xăng trong nước chắc chắn sẽ tiếp tục giảm vào ngày 19/11.

Giá bán lẻ tại Việt Nam còn phụ thuộc vào bình quân giá xăng dầu thành phẩm trong kỳ tính giá, biến động tỷ giá, các khoản thuế, chi phí liên quan và cơ chế điều hành theo quy định.

Nếu giá xăng dầu thành phẩm thế giới tiếp tục đi xuống trong những phiên đầu tuần, áp lực giảm giá bán lẻ có thể được duy trì. Ngược lại, nếu thị trường quốc tế phục hồi, mức giảm có thể thu hẹp hoặc một số mặt hàng có thể chịu áp lực tăng.

Đáng chú ý, giá xăng và dầu diesel có thể biến động khác nhau do đặc điểm cung cầu từng sản phẩm.

Ở thời điểm sáng 16/11, chưa có đủ dữ liệu để xác định mức điều chỉnh cụ thể cho ngày 19/11. Vì vậy, các dự báo tăng hoặc giảm mạnh cần được xem xét thận trọng.

Trước mắt, người tiêu dùng tiếp tục mua xăng dầu theo bảng giá Petrolimex từ ngày 12/11. Diễn biến giá nhiên liệu thành phẩm quốc tế trong những ngày 16 - 18/11 sẽ là yếu tố quan trọng cần theo dõi trước khi có quyết định điều hành mới.