Giá xăng dầu hôm nay 16/11: Thế giới giảm, trong nước ở mức thấp

Giá dầu thế giới hôm nay

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần này (16/11), giá dầu thế giới có xu hướng đi xuống.

Dữ liệu từ Oilprice cho hay, vào lúc 6h54' ngày 16/11 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent được niêm yết ở mức 95,5 USD/thùng, giảm 0,35% so với phiên liền trước. Còn giá dầu WTI được giao dịch ở mức 84,46 USD/thùng, hạ 0,11% so với phiên liền trước.

Trong tuần trước, giá dầu thế giới ghi nhận tuần giảm thứ 2 liên tiếp. Tính chung trong cả tuần qua, giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 2%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã giảm lần lượt 17% và 13% vào tuần trước nữa.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần qua ở mức 95,84 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần trước ở mức 88,56 USD/thùng.

Giá dầu thế giới trong tuần qua đi xuống do lo ngại tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường toàn cầu ngày càng gia tăng, trong khi nhu cầu tiêu thụ có dấu hiệu suy yếu.

Giá xăng dầu trong nước đang thấp hơn các nước có chung đường biên giới. Ảnh: Thạch Thảo

Theo các chuyên gia, thị trường dầu mỏ đang chứng kiến sự thay đổi đáng kể về các yếu tố chi phối giá, từ nỗi lo thiếu hụt nguồn cung sang nguy cơ dư thừa dầu trên toàn cầu.

Nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung thì hiện nay tâm điểm đã chuyển sang tình trạng dư thừa.

Giá dầu giảm trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị có dấu hiệu hạ nhiệt sau cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng với báo cáo công bố ngày 13/11 của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho thấy tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ toàn cầu tiếp tục gia tăng.

Báo cáo mới nhất của IEA nhận định thị trường dầu mỏ đang cho thấy những dấu hiệu ban đầu về sự tái cân bằng, khi nguồn cung toàn cầu lần đầu vượt nhu cầu kể từ khi cuộc chiến tại Iran bùng phát.

IEA ước tính nguồn cung dầu trung bình trong quý IV sẽ đạt 105 triệu thùng/ngày, cao hơn 1,7 triệu thùng/ngày so với nhu cầu dự kiến. Trong khi ở dự báo trước đó IEA dự đoán thị trường sẽ thiếu hụt nguồn cung vào cuối năm.

Tuần trước, ngân hàng JPMorgan ước tính thị trường dầu mỏ toàn cầu đã dư cung 1,4 triệu thùng/ngày trong tháng 10.

Xuất khẩu dầu mỏ từ khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn so với nhu cầu, bất chấp các cuộc tấn công vào tàu thuyền.

Các quốc gia Vùng Vịnh đang nỗ lực khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, vốn bị gián đoạn do xung đột giữa Mỹ và Iran.

Các nhà sản xuất của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và đồng minh (OPEC+) đã sản xuất 41,23 triệu thùng dầu/ngày trong tháng 10. Con số này cao hơn 2,04 triệu thùng dầu/ngày so với tháng 9 và tương đương 97% sản lượng trước khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Giá bán của các mặt hàng xăng dầu phổ biến tại thị trường trong nước vào hôm nay (16/11) được áp dụng như sau:

Theo kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Tương tự, giá xăng E10RON95-III hạ 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho hay, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.