Giá xăng dầu hôm nay 16.11: Dầu thô và dầu thành phẩm chịu sức ép

Bước vào tuần mới, giá bán trong nước vẫn cần được tra theo đúng sản phẩm và địa bàn. Trên thị trường quốc tế, triển vọng cung dầu thô đang cải thiện nhưng nguồn cung một số nhiên liệu thành phẩm còn hạn chế, khiến dự báo giá bán lẻ cần thêm dữ liệu.

Hình minh họa

Bảng giá đang áp dụng từ 12.11

Tại thời điểm kiểm tra 04:36 ngày 16.11.2026, chưa ghi nhận thông cáo điều chỉnh mới hơn bảng có hiệu lực từ 15:00 ngày 12.11.2026. Đây là giá đang áp dụng, không phải một lần điều chỉnh mới trong ngày 16.11.

Giá bán lẻ, đơn vị đồng/lít:

Giá bán buôn dầu mazut, đơn vị đồng/kg:

Vùng 2 là mức tối đa theo thông cáo; giá bán thực tế do đơn vị thành viên quyết định trong giới hạn quy định. Hai dòng E10 RON 95 khác cấp chất lượng được niêm yết riêng, không gộp thành một mức giá chung.

Dầu quốc tế: Giữ đúng giá thanh toán phiên trước

Bộ giá thanh toán phiên 13.11.2026 gần nhất được đối chiếu:

Đây là dữ liệu phiên đã kết thúc, không phải giá đang giao dịch đầu ngày 16.11.

Báo cáo thị trường dầu mới nhất dự báo cán cân dầu toàn cầu có thể trở lại dư cung trong quý IV. Tuy nhiên, tình trạng hạn chế nguồn cung thành phẩm, đặc biệt là điêzen, vẫn đáng chú ý. Vì thế, dầu thô giảm không đồng nghĩa mọi mặt hàng nhiên liệu sẽ giảm cùng mức.

Triển vọng điều hành: Chưa chốt hướng tăng giảm

Theo lịch định kỳ vào thứ Năm, kỳ điều hành kế tiếp dự kiến là ngày 19.11.2026 nếu không có điều chỉnh bất thường hoặc thay đổi lịch.

Giá bán lẻ Việt Nam phụ thuộc giá bình quân sản phẩm xăng dầu trong kỳ và các yếu tố cấu thành giá cơ sở. Hiện chưa có bộ dữ liệu bình quân, tỷ giá và chi phí đầy đủ để đưa ra mức điều chỉnh cụ thể.

Nếu giá thành phẩm tiếp tục hạ và chi phí khác không tăng bù, dư địa giảm giá có thể xuất hiện. Ngược lại, nguồn cung nhiên liệu còn hạn chế hoặc chi phí vận chuyển tăng có thể thu hẹp dư địa đó. Chưa đủ căn cứ khẳng định kỳ tới tăng hay giảm chỉ từ một phiên dầu thô.