Giá xăng dầu hôm nay 16/10: Xăng vừa giảm hơn 1.500 đồng, WTI lại bật tăng

Sau kỳ điều hành giảm giá khá sâu trong nước, thị trường dầu thế giới bước sang chu kỳ mới với diễn biến trái chiều. WTI tăng hơn 2,6%, trong khi Brent giảm nhẹ, cho thấy áp lực của kỳ điều hành ngày 22/10 mới bắt đầu hình thành và chưa thể xác định xu hướng cuối cùng.

Hình minh họa.

Giá xăng giảm mạnh từ 15 giờ hôm nay (15/10)

Từ 15 giờ hôm nay, Bộ Công Thương điều chỉnh giá xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít; dầu diesel 22 đồng/lít, riêng dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.

Giá dầu thế giới hôm nay 16/10: WTI tăng mạnh, Brent giảm nhẹ

Theo bộ dữ liệu cập nhật sử dụng trong bài, dầu WTI ngày 16/10 ở mức 97,59 USD/thùng, tăng 2,48 USD/thùng so với mức 95,11 USD/thùng ngày 15/10, tương đương khoảng 2,61%.

Trong khi đó, dầu Brent giảm từ 106,11 USD/thùng xuống 105,69 USD/thùng, mất 0,42 USD/thùng, tương đương khoảng 0,40%.

Trong thời điểm cập nhật, WTI dao động trong khoảng 97,40 - 97,82 USD/thùng, còn Brent trong khoảng 104,95 - 105,74 USD/thùng.

Phiên quốc tế ngày 15/10 cũng ghi nhận WTI tăng mạnh lên quanh 97,97 USD/thùng, trong bối cảnh tồn kho dầu thô Mỹ giảm 8,6 triệu thùng. Brent gần như đi ngang quanh 105,92 USD/thùng khi thị trường cân nhắc khả năng nguồn cung được cải thiện và các rủi ro địa chính trị tiếp tục duy trì.

Thị trường còn nhận thêm tín hiệu nguồn cung khi Saudi Aramco chào bán bổ sung các lô dầu giao ngay cho châu Âu, trong khi IEA đẩy nhanh kế hoạch giải phóng dự trữ dầu và hơn 20 triệu thùng diesel nhằm ổn định thị trường nhiên liệu.

Như vậy, diễn biến hiện tại chưa hoàn toàn nghiêng về một chiều. WTI tăng mạnh nhưng Brent giảm nhẹ, trong khi cả nguồn cung thương mại lẫn dầu dự trữ đều có dấu hiệu được bổ sung.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay 16/10 giảm mạnh

Tại Việt Nam, giá xăng dầu ngày 16/10 áp dụng theo bảng giá Petrolimex có hiệu lực từ 15h ngày 15/10/2026.

Đơn vị: đồng/lít

So với bảng giá ngày 8/10, mức giảm tại Petrolimex khá sâu:

Tại Vùng 2, E10 RON95-V và E10 RON95-III cùng giảm 1.560 đồng/lít; E5 RON92 giảm 1.050 đồng/lít; diesel giảm khoảng 330 đồng/lít và dầu hỏa giảm 230 đồng/lít.

Kỳ điều hành chính thức ngày 15/10 đưa giá tối đa E5 RON92 xuống 26.971 đồng/lít, giảm 732 đồng/lít; E10 RON95-III xuống 27.029 đồng/lít, giảm 1.225 đồng/lít; diesel 0,05S giảm 22 đồng/lít xuống 29.106 đồng/lít.

Điểm đáng chú ý là Petrolimex chủ động bán thấp hơn khoảng 300 đồng/lít so với mức giá điều hành đối với xăng và dầu. Vì vậy, mức giảm thực tế tại hệ thống này sâu hơn mức điều chỉnh chung, đặc biệt với E10 RON95 và E5 RON92.

Dự báo giá xăng dầu kỳ điều hành ngày 22/10

Nếu lịch điều hành không thay đổi, kỳ công bố giá tiếp theo dự kiến diễn ra vào 15h thứ Năm, ngày 22/10/2026.

Tín hiệu ngày đầu chu kỳ hiện khá trái chiều.

Một mặt, WTI đã tăng từ 95,11 USD lên 97,59 USD/thùng, tương đương hơn 2,6%. Đây là yếu tố có thể tạo áp lực tăng nếu kéo dài và truyền sang giá thành phẩm RON92, RON95, diesel.

Mặt khác, Brent lại giảm nhẹ, Saudi Arabia đang bổ sung dầu giao ngay cho thị trường châu Âu, trong khi IEA tiếp tục đẩy nhanh việc đưa dầu và diesel dự trữ ra thị trường. Những yếu tố này có thể hạn chế đà tăng trong các phiên tiếp theo.

Vì vậy, chưa nên suy từ mức tăng mạnh của WTI sáng 16/10 để dự báo giá xăng trong nước sẽ tăng trở lại vào ngày 22/10.

Kỳ điều hành ngày 15/10 vừa qua cũng cho thấy rất rõ độ trễ của cơ chế tính giá: dầu thô ở vùng cao nhưng giá xăng trong nước vẫn giảm mạnh do bình quân giá thành phẩm của cả chu kỳ trước thuận lợi hơn.

Trong những ngày tới, dữ liệu cần theo dõi sát nhất vẫn là giá thành phẩm RON92, RON95 và diesel bình quân, cùng tỷ giá và phương án điều hành.

Với thông tin hiện có sáng 16/10, có thể nhận định áp lực tăng đã xuất hiện ngay đầu chu kỳ mới nhưng chưa đủ cơ sở để xác định hướng điều chỉnh ngày 22/10.