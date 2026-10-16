Giá xăng dầu hôm nay (16-10): Giá dầu thế giới biến động trái chiều

Giá dầu thế giới

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 15-10, giá dầu Brent giảm 14 cent, tương đương 0,13%, xuống còn 105,92 USD/thùng. Trong khi, giá dầu WTI của Mỹ tăng 2,88 USD, tương đương 3,03%, lên mức 97,97 USD/thùng.

Giá dầu thế giới biến động trái chiều trong phiên giao dịch ngày 15-10. Ảnh minh họa: Reuters

Các cuộc thảo luận về khả năng nới lỏng hạn chế đối với hạm đội ngầm vận chuyển dầu diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm thời miễn trừ một số biện pháp trừng phạt liên quan đến dầu diesel của Nga nhằm góp phần kiềm chế đà tăng giá nhiên liệu trên thị trường thế giới. Một quan chức Mỹ cho biết, các cuộc đàm phán mới tập trung vào khả năng Washington cho phép vận chuyển dầu có nguồn gốc hợp pháp bằng những tàu trước đây nằm trong danh sách bị trừng phạt.

Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Mỹ khẳng định, mọi động thái nới lỏng trừng phạt đối với hạm đội ngầm này sẽ không tạo điều kiện để Nga vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ.

Về cung - cầu, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, dự trữ dầu thô và nhiên liệu chưng cất của nước này giảm, trong khi dự trữ xăng tăng trong tuần trước. Cụ thể, lượng dầu thô dự trữ giảm 8,6 triệu thùng, xuống còn 415,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9-10. Mức giảm này lớn hơn đáng kể so với dự báo giảm 288.000 thùng của các nhà phân tích trong cuộc khảo sát do Reuters thực hiện.

Trong một diễn biến khác, căng thẳng leo thang giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen, cùng với các vụ tấn công mới nhằm vào các tàu thuyền trong khu vực, tiếp tục làm gia tăng lo ngại về an ninh năng lượng và duy trì mức phụ phí rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu mỏ.

Theo thông báo của các quan chức hàng hải hôm thứ Tư, một tàu container và một tàu chở hàng rời đã bị chìm gần eo biển Hormuz sau khi bị trúng đạn trong hai vụ việc riêng biệt.

Các vụ tấn công xung quanh tuyến hàng hải chiến lược này đã gia tăng mạnh trong 10 ngày qua, với việc Iran tuyên bố tăng cường các cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Mỹ phong tỏa các cảng của nước này và siết chặt các biện pháp trừng phạt được áp dụng trong tháng trước.

“Cuộc xung đột giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục duy trì mức rủi ro địa chính trị cao trên thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, việc cơ sở hạ tầng năng lượng chưa bị tấn công trong vài ngày gần đây phần nào hạn chế thêm sức ép đối với nguồn cung”, các nhà phân tích của MUFG nhận định

Hôm thứ Năm, lực lượng Houthi đã phóng tên lửa vào Dinh Tổng thống Al-Maashiq ở thành phố Aden, miền Nam Yemen, khiến 5 người thiệt mạng và 16 người bị thương. Trong khi đó, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu ở Yemen công bố thông tin chi tiết về hàng chục vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng của Saudi Arabia trong bối cảnh xung đột tiếp tục leo thang.

Ảnh minh họa: Getty

Tại một diễn biến khác, Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga ở vùng Ryazan. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ quan ngại về việc Mỹ ngừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, cho rằng quyết định này có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng.

Trong nỗ lực kiềm chế giá nhiên liệu tăng cao, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Năm đã nhất trí đưa ra thị trường hơn 20 triệu thùng dầu diesel trong thời gian sớm nhất, cùng với lượng dầu còn lại trong kế hoạch giải phóng dự trữ khẩn cấp quy mô kỷ lục được cam kết hồi tháng 3.

Động thái này nhằm bổ sung nguồn cung, giảm áp lực đối với thị trường nhiên liệu và góp phần ổn định giá dầu trong bối cảnh những bất ổn địa chính trị tiếp tục đe dọa hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Hồi tháng 3, các quốc gia đã cam kết giải phóng hơn 400 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ khẩn cấp nhằm ứng phó với đà tăng mạnh của giá năng lượng.

Một quan chức Bộ Năng lượng Tây Ban Nha hôm thứ Năm cho biết, nước này sẽ giải phóng 4,4 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược trong tháng 10.

Giá xăng dầu trong nước

Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính, từ 15 giờ ngày 15-10, giá xăng và dầu diesel được điều chỉnh giảm; trong đó, giá xăng E5RON92 giảm 732 đồng/lít, xăng E10RON95-III giảm 1.225 đồng/lít; dầu diesel giảm 22 đồng/lít, riêng dầu mazut tăng 1.043 đồng/kg.

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 16-10 cụ thể như sau:

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: thỏa thuận xuất khẩu dầu diesel của Nga sang Mỹ; OPEC tiếp tục hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu trong năm 2026; căng thẳng giữa Saudi Arabia và lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục gia tăng; một số tàu dầu bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz; xung đột giữa Nga với Ukraine tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.

Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Ngoài ra, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.