Giá xăng dầu hôm nay 16.10.2026: Bảng giá Petrolimex mới nhất

Sau kỳ điều chỉnh chiều 15.10, người mua xăng dầu tại hệ thống Petrolimex bước sang ngày mới với bảng giá đã có hiệu lực. Giá giữa hai vùng và từng cấp chất lượng khác nhau, cần đối chiếu đúng sản phẩm khi so sánh.

Hình minh họa.

Giá bán lẻ Petrolimex tại hai vùng

Bảng giá có hiệu lực từ 15h ngày 15.10.2026, áp dụng tại hệ thống phân phối Petrolimex.

Đơn vị: đồng/lít.

Ở Vùng 1, xăng E10 RON 95 Mức 3 cao hơn E5 RON 92 Mức 2 là 50 đồng/lít. Tại Vùng 2, khoảng cách giữa hai sản phẩm cũng là 50 đồng/lít.

Petrolimex cho biết chủ động đặt giá bán thấp hơn 300 đồng/lít, kg so với mức xác định theo cơ chế điều hành, áp dụng tối thiểu đến ngày 29.10. Đây là chính sách giảm thêm của doanh nghiệp, không có nghĩa toàn bộ bảng giá được cố định đến thời điểm đó.

WTI và Brent không cùng nhịp

Rạng sáng 16.10, giá dầu WTI kỳ hạn tháng 11.2026 được ghi nhận ở 97,55 USD/thùng. Bảng lịch sử phiên 15.10 thể hiện mức tăng 2,46 USD, tương đương 2,59%, so với phiên 14.10.

Trong khi đó, báo giá trực tiếp Brent kỳ hạn tháng 12.2026 ở 105,69 USD/thùng, thấp hơn 0,01 USD so với mức đóng cửa trước 105,70 USD mà bảng trực tiếp sử dụng.

Hai dòng có mốc so sánh và trạng thái báo giá khác nhau, không phải mức biến động của cùng một phiên đã hoàn tất.

Chưa đủ cơ sở dự báo mức điều chỉnh tiếp theo

Báo cáo tồn kho Mỹ công bố ngày 15.10 cho thấy lượng dầu thô thương mại giảm 8,6 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 9.10, trong khi tồn kho xăng tăng 3,5 triệu thùng. Diễn biến trái chiều giữa các nhóm sản phẩm khiến tín hiệu cung cầu chưa đồng nhất.

Nếu tồn kho dầu thô tiếp tục giảm, giá dầu có thể được hỗ trợ. Tuy nhiên, mức điều chỉnh xăng dầu tại Việt Nam còn phụ thuộc giá thành phẩm bình quân, tỷ giá và các yếu tố điều hành. Một phiên tăng của WTI chưa đủ để kết luận giá bán lẻ trong nước sẽ tăng ở kỳ kế tiếp.