Giá xăng dầu hôm nay (15-11): Tuần biến động của giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới

Trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần, giá dầu thế giới giảm hơn 7 USD/thùng trong phiên giao dịch thứ Hai, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạn chế không kích Iran.

Ngày 8-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng nước này tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán tiến triển. Tuy nhiên, tình hình tại Trung Đông vẫn căng thẳng khi hai bên tiếp tục cáo buộc nhau gây gián đoạn hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, trong khi các nỗ lực ngoại giao chưa có sự đột phá.

Giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trong phiên giao dịch thứ Ba (10-11), sau khi Tổng thống Donald Trump hạ thấp khả năng triển khai thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran, qua đó xoa dịu những lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông.

Trước đó, ngày 9-11, Tổng thống Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng của KCM Trade, nhận định: “Thị trường lúc này vẫn tập trung vào thái độ ôn hòa hơn của Mỹ đối với Iran kể từ sau cuộc bầu cử giữa kỳ”.

Dù các vụ tấn công tàu thuyền xung quanh eo biển Hormuz vẫn tiếp diễn, chúng chưa nghiêm trọng đến mức đẩy chi phí rủi ro mới vào giá dầu, ông Tim Waterer cho biết thêm.

Giá dầu thế giới trải qua một tuần đầy biến động với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm. Ảnh minh họa: Getty

Bước sang phiên giao dịch thứ Tư (11-11), giá dầu thế giới tăng hơn 1%, sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép dù chỉ một hạt vật liệu hạt nhân đã làm giàu rời khỏi đất nước, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tháng đạt được trong phiên trước đó. Trong khi đó, Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải là một nội dung trong bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích của UBS, nhận định: “Giá dầu đang được hỗ trợ bởi hy vọng mong manh về việc giảm leo thang căng thẳng sắp xảy ra”.

Mặc dù sản lượng dầu thô của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) tăng mạnh trong tháng 10, chủ yếu nhờ sản lượng gia tăng đáng kể từ Saudi Arabia, nhưng tình hình gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.

Trong phiên giao dịch thứ Năm (12-11), giá dầu thế giới tiếp tục tăng hơn 2 USD/thùng, trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia gia tăng.

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục là yếu tố tác động đến thị trường dầu mỏ. Ngày 12-11, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố, đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trạm bơm thuộc tuyến đường ống dẫn dầu Đông-Tây của Saudi Arabia và một cơ sở dầu mỏ ở Yanbu bên bờ Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Ảnh minh họa: Reuters

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tuần, giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ và hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp. Diễn biến này chủ yếu xuất phát từ những lo ngại ngày càng gia tăng về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường toàn cầu. Bên cạnh đó, việc Washington ưu tiên các biện pháp phong tỏa và gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran đã góp phần làm dịu tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát, qua đó tạo thêm sức ép đối với giá dầu.

Ông Phil Flynn, chuyên gia phân tích cấp cao tại Price Futures Group, nhận định: “Nếu như cách đây vài tháng, mối lo ngại lớn nhất của thị trường là nguy cơ thiếu hụt nguồn cung hàng hóa, thì hiện nay, tâm điểm lo ngại đã chuyển sang tình trạng dư thừa nguồn cung”.

Bà Sugandha Sachdeva, nhà sáng lập Công ty nghiên cứu SS WealthStreet tại New Delhi (Ấn Độ), cho biết đà suy yếu của giá dầu còn chủ yếu do các dấu hiệu nhu cầu tại Mỹ giảm, khi lượng tồn kho dầu thô và nhiên liệu cho thấy triển vọng tiêu thụ tương đối trầm lắng.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 15-11 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu các loại ở trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 15 giờ chiều ngày 12-11 theo quyết định của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá xăng E10RON95-III giảm 1.311 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S giảm 2.263 đồng/kg.

Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Mỹ tạm thời chưa tiến hành các đợt tấn công mới nhằm vào Iran; xuất hiện các vụ tấn công mới ở eo biển Hormuz nhằm vào tàu chở dầu; sản lượng dầu thô của OPEC tăng trong tháng 10; thông tin về cuộc đàm phán của Nga, Mỹ, Ukraine về xung đột giữa Nga với Ukraine...

Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng, nhưng có diễn biến giảm là chủ yếu.