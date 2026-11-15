Giá xăng dầu hôm nay 15/11: Thế giới và trong nước cùng có tuần đi xuống

Giá dầu thế giới hôm nay

Giá dầu quốc tế trong tuần này trải qua một tuần đầy biến động, với 2 phiên tăng và 3 phiên giảm.

Cụ thể, tại phiên giao dịch đầu tuần này (9/11), giá dầu thế giới giảm gần 6%, chạm mức thấp nhất kể từ cuối tháng 8, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump phát tín hiệu hạn chế không kích Iran. Ngày 8/11, ông Donald Trump cho biết khả năng nước này tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán tiến triển.

Giá dầu quốc tế tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trong phiên giao dịch 10/11, sau khi các quan chức Mỹ phát tín hiệu chưa cần triển khai thêm các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, qua đó làm dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Ngày 9/11, ông Donald Trump cho biết, ông dự định tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự mới nhắm vào Iran, sau khi nhận được lời kêu gọi từ các lãnh đạo trong khu vực, trong đó có Thủ tướng Qatar.

Tuy nhiên, tới phiên giao dịch 11/11, giá dầu thế giới đảo chiều tăng hơn 1%, sau khi một quan chức an ninh cấp cao Iran tuyên bố nước này sẽ không cho phép dù chỉ một hạt vật liệu hạt nhân đã làm giàu rời khỏi đất nước, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung và đẩy giá dầu phục hồi từ mức thấp nhất trong 2 tháng đạt được trong phiên trước đó. Trong khi Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải là một nội dung trong bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Iran nhằm chấm dứt xung đột giữa hai bên.

Trong phiên giao dịch 12/11, giá dầu quốc tế tiếp tục tăng 3% trong bối cảnh các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia gia tăng.

Ngày 12/11, lực lượng Houthi ở Yemen được Iran hậu thuẫn tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào một trạm bơm thuộc tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia và một cơ sở dầu mỏ ở Yanbu bên bờ Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng khu vực.

Giá xăng dầu trong nước ở tuần này được điều chỉnh giảm mạnh. Ảnh: Thạch Thảo

Ở phiên giao dịch cuối cùng của tuần này (13/11), giá dầu thế giới quay đầu giảm nhẹ do lo ngại về tình trạng dư thừa nguồn cung dầu mỏ trên thị trường toàn cầu gia tăng. Thêm vào đó, việc Washington ưu tiên các biện pháp phong tỏa và gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran đã góp phần làm dịu tâm lý lo ngại về nguy cơ xung đột tái bùng phát, từ đó tạo thêm sức ép đối với giá dầu.

Như vậy, giá dầu thế giới đã giảm tuần thứ hai liên tiếp. Tính chung trong cả tuần này, giá dầu Brent và dầu WTI đều giảm khoảng 2%. Cả hai loại dầu tiêu chuẩn này đã giảm lần lượt 17% và 13% vào tuần trước.

Giá dầu Brent đóng cửa tuần này ở mức 95,84 USD/thùng, còn giá dầu WTI kết tuần ở mức 88,56 USD/thùng.

Giá xăng dầu trong nước hôm nay

Ở thị trường trong nước, giá bán của các mặt hàng xăng dầu trong tuần này được điều chỉnh giảm mạnh.

Theo kỳ điều hành ngày 12/11, giá xăng E5RON92 giảm 1.499 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.399 đồng/lít.

Giá xăng E10RON95-III cũng được điều chỉnh hạ 1.311 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.845 đồng/lít.

Tương tự, giá dầu diesel 0.05S giảm 1.874 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.822 đồng/lít.

Còn giá dầu mazut 180CST 3.5S hạ 2.263 đồng/kg, giá bán không cao hơn 19.742 đồng/kg.

Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương, giá bán lẻ xăng dầu tại Việt Nam hiện ở mức thấp hơn so với các nước có chung đường biên giới.

Liên bộ Công Thương - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp với diễn biến thị trường và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.